Infantino condena los ataques racistas a Balde en el Coliseum: «Estoy horrorizado»

Gianni Infantino ha condenado este domingo los ataques racistas que sufrió Alejandro Balde la noche de este sábado en el partido que disputaron Getafe y Barcelona en el Coliseum. «Estoy horrorizado por los insultos racistas dirigidos al jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, durante su partido de Liga contra el Getafe CF, y condeno estos actos, que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad», denunció el presidente de la FIFA.

«El racismo es un flagelo contra el cual debemos mantenernos unidos para combatirlo y derrotarlo. No al racismo. No a ninguna forma de discriminación», añadía Infantino a su condena. Y es que el jugador del Barcelona denunció los insultos que sufrió al término del partido entre ambos conjuntos, que finalizó en empate a uno.

Balde se mostró muy triste ante los medios de comunicación y señaló que los ataques ocurrieron en la primera parte. Además, el árbitro del partido, Pablo González Fuertes, aplicó el protocolo antirracismo, tras conocer lo sucedido por parte del lateral del conjunto culé. «Queda decir que de parte de la afición he recibido varios insultos racistas», señaló el lateral culé.

«En la primera parte me insultaron»

Balde no se mordió la lengua y fue contundente delante de las cámaras de televisión. El jugador del Barça mostró su pena porque este tipo de episodios se sigan dando en los campos de fútbol: «Es algo que no debería seguir pasando». El jugador azulgrana explicó después como sucedieron los hechos. «En la primera parte me insultaron», comenzó diciendo.

El defensa del conjunto culé afirmó que se lo comentó al árbitro y que éste «activó el protocolo». Algo que, por otro lado, pasó desapercibido por la realización del partido, que en ningún momento mostró al colegiado haciendo el gesto con el que debe ponen en funcionamiento el protocolo antirracismo.

Posteriormente, Balde lanzó un contundente mensaje contra los racistas que insultan en los partidos de fútbol, indicando que es también responsabilidad de las personas que están junto a ellos evitar que se den este tipo de ataques en los espectáculos deportivos. «No hay espacio para el racismo, ni en el fútbol ni en la vida, que se queden en casa. La gente que está al lado de los que insultan también tienen que hacer algo. Hay que luchar contra el racismo. Es injusto. Queremos vivir en un mundo con respeto», puntualizó el futbolista del Barcelona.