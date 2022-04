Fernando Alonso tiene motivos para estar decepcionado y descontento con Alpine. El asturiano tuvo que abandonar en la última carrera en Arabia Saudí por un problema en la bomba de agua que reventó su unidad de motor. El bicampeón del mundo vio que esta avería se unió a la primera que tuvo en los prolegómenos del Gran Premio de Bahréin, donde también otro de los motores franceses dijo basta.

Así las cosas, Fernando Alonso tendrá que estrenar su tercera unidad de potencia de la temporada en apenas tres carreras cuando este próximo fin de semana los monoplaza vuelvan al asfalto de Melbourne. El asturiano desveló que la gran debilidad del coche es la fiabilidad, pese a mostrarse contento con la velocidad. «Es increíble que llevamos sólo dos puntos con estas prestaciones», dijo.

Alpine liberó 30 caballos de potencia que tenía congelados en pos de dar a su motor mucha más artillería para la nueva temporada aunque a cambio sacrificó una fiabilidad ausente en estas primeras carreras. Hay que recordar que por normativa, los pilotos sólo disponen de tres motores por temporada para competir y que a partir del cuarto serán sancionados con varias posiciones en la línea de salida.

Fernando Alonso, viendo que va a estrenar el tercer motor de la temporada, ya asume que le tocará salir varias carreras en la zona baja de la parrilla. El equipo ha explicado la situación intentando convencer a un asturiano que el único que ahora mismo ha tenido problemas a diferencia de su compañero Esteban Ocon.

«Es un problema de juventud de los nuevos componentes, que están funcionando por primera vez y que aún no hemos tenido la oportunidad de validar, como es el caso de todos los equipos. La buena noticia es que no es algo estructural y no hay que cuestionar el motor en sí, ni su diseño, ni su arquitectura, porque el motor hace lo que se espera de él», argumento Laurent Rossi, CEO de Alpine. Fernando Alonso ya está advertido.