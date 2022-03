El equipo Alpine vivió una noche infartante en el Gran Premio de Arabia Saudí. Todo empezó con el apretado duelo sobre la pista entre Fernando Alonso y Esteban Ocon, que pelearon rueda a rueda durante varias vueltas y estuvieron a punto de tocarse en varias ocasiones. La sangre finalmente no llegó al río, pero supone un aviso a navegantes que la escudería francesa se toma en serio de cara a futuras carreras.

En este sentido, Otmar Szafnauer no descarta recurrir a las órdenes de equipo si sus pilotos vuelven a batirse al límite, con la seria amenaza que eso supone para el equipo . «Definitivamente haremos eso, aunque es realmente difícil de hacer al comienzo de la carrera porque no puedes predecir lo que va a pasar. Pero cuando quedan 10, 15, 20 vueltas, se trata de maximizar los puntos del equipo. Si tenemos que hacerlo (prohibir que se adelanten), ese es el camino a seguir», avisa el director de Alpine.

El pasado domingo, todo el mundo contuvo la respiración en el garaje de la escudería francesa mientras Fernando Alonso y Esteban Ocon jugaban con fuego sobre el asfalto del circuito de Yeda. El mano a mano entre el español y el francés se prolongó durante varias vueltas y contó con varios adelantamientos al límite. Szafnauer reconoce que ese enfrentamiento les hizo perder a ambos «más tiempo del esperado».

Finalmente, Fernando Alonso le dobló la mano a su compañero de equipo, aunque no encontró premio a su gran rendimiento debido a una avería que provocó su primer abandono de la temporada. Los dos pilotos de Alpine siempre han mostrado buena sintonía personal y, por el momento, parece que su buena relación sigue a salvo pese a lo ocurrido en la segunda carrera del año. Sin embargo, saben que todo el mundo mirará con lupa a los coches rosas si vuelven a rodar cerca durante el Gran Premio de Australia.

"The 2022 cars will allow for closer racing"

𝗢𝘂𝗿 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀: [Hold my BWT bottle]#SaudiArabianGP @BWTUKLtd #MondayMotivation pic.twitter.com/GLG6CmAwLE

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 28, 2022