Joaquín vuelve a revolucionar las redes sociales Su último vídeo se ha hecho viral por su impactante cambio de look

Joaquín vuelve a revolucionar las redes sociales. Su último vídeo se ha hecho viral por su impactante cambio de look y sus risas. El ex jugador del Real Betis se toma a broma su nuevo peinado, comparando su cabeza con «el c*** de una muñeca». Además, en las redes hay numerosas bromas y respuestas al vídeo que el gaditano publicó en sus stories de Instagram.