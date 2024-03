Joaquín llora a Lopera: «Don Manuel fue una persona muy importante en mi vida»

El Betis y el fútbol español lloran la muerte de Manuel Ruiz de Lopera, que murió en la madrugada del sábado al domingo en su domicilio de Sevilla tras una larga enfermedad. Durante este día se han sucedido los mensajes de homenaje al emblemático presidente del conjunto verdiblanco y entre ellos han destacado las bonitas palabras de un Joaquín Sánchez que ha querido recordar a Lopera con unas bonitas palabras.

«Siempre es triste perder a un amigo, una persona con la que has podido coincidir tantos momentos, que fue mi presidente en la primera etapa. Un día triste y bueno, por lo menos, estar aquí presente con la familia y darle el pésame. Un día triste porque ha sido una persona que a la que yo creo que dentro del Real Betis se le recordará toda la vida», afirmó Joaquín Sánchez a las puertas del tanatorio de Sevilla donde se está honrando la memoria del legendario presidente del Betis.

Joaquín también habló sobre su polémica con Lopera y el recuerdo de aquel fichaje efímero por el Albacete cuando el dirigente no le dejó marcharse al Chelsea de Mourinho. «Yo tengo muchos defectos pero no soy una persona rencorosa. Don Manuel ha sido una persona muy importante en mi vida, por mis principios, y como persona la tenía mucho cariño. Por eso es un día triste para mí. Es un personaje importante y hay que intentar estar con la familia. Todos los recuerdos que se me vienen es junto a mi padre. Emocionado porque sé que él le tenía mucho cariño a mi padre y mi padre a él. Se te vienen muchos recuerdos a la cabeza», dijo.

«Me quedo con mi último día como bético, el día que me hizo ir, nada más y nada menos que a Albacete. Pero ya te digo, abundan mucho más las anécdotas bonitas que pude vivir con él como presidente y las guardaré para siempre en mi corazón, como aquel primer día que empecé en el Real Betis», opinó un Joaquín Sánchez visiblemente emocionado.

Adiós a Manuel Ruiz de Lopera

El que fuera máximo accionista del Betis durante casi dos décadas y presidente entre 1996 y 2006, fue ingresado meses atrás por problemas digestivos derivados de una diverticulítis intestinal.

Manuel Ruiz Lopera y Ávalos, había nacido en Sevilla el 13 de agosto de 1944, fue empresario del sector financiero y de la construcción, y su relación como directivo con el Betis comenzó en el año 1989 de la mano del presidente Hugo Galera, quien en diciembre de 1991 lo nombró vicepresidente de asuntos económicos.

Durante su mandato, Lopera logró dos ascensos para el club, varias clasificaciones europeas, el título de la Copa del Rey de 2005 y la clasificación para la Champions League.

En 1992 compró el 70 por ciento de las acciones y se convirtió en consejero delegado, con su gestión en 1994 logró ascender al club a primera y desde 1996 hasta 2006 fue su presidente.

Tras varios roces con los tribunales por problemas fiscales, el 30 de junio de 2006 dejó la presidencia, y en julio de 2010 Lopera anunció que había vendido la mayoría de su paquete accionarial del Betis a Bitton Sport.

Después de varias vicisitudes con la Justicia, en 2018, la Audiencia de Sevilla lo absolvió de los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal (1993-2006),con una sentencia absolutoria que fue declarada firme a los seis meses.

En los últimos años, aquejado de algunos problemas de salud, ha vivido alejado de los medios de comunicación