Muere Manuel Ruiz de Lopera, histórico presidente del Betis

El fútbol español está de luto por la muerte de Manuel Ruiz de Lopera a los 79 años al no poder superar unos problemas digestivos. El ex presidente del Betis había vuelto a ser ingresado de urgencia en la UCI de la Clínica Santa Isabel de Sevilla tras una nueva recaída de la que esta vez no fue capaz de sobreponerse. Cabe recordar que a principios de año ya fue hospitalizado por un cuadro de diverticulitis por el que le dieron el alta a los pocos días. En la madrugada de este domingo 24 de marzo se ha confirmado la muerte del histórico dirigente del fútbol español, que finalmente ha fallecido en su domicilio tras recibir la extremaunción este sábado.

El problema que ha atacado al estado de salud de Lopera es la diverticulosis, que se crea por la presencia de divertículos asintomáticos en el colon. De ahí surge la diverticulitis, que es la inflamación aguda de los divertículos y se engloba dentro de la enfermedad diverticular del colon, junto a otros síntomas o cuadros clínicos. La diverticulitis suele producir dolor abdominal, especialmente en el lado izquierdo del abdomen, fiebre y en algunos casos puede originar obstrucción del colon o una perforación de este.

🚨‼️ Ha fallecido Manuel Ruiz de Lopera a los 79 años, tal y como ha confirmado su familia 🟢⚪️ Fue presidente del @RealBetis de 1996 a 2006 🎙️ Informa Fran Ronquillo pic.twitter.com/X59YNGzI5s — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 23, 2024

Esta misma enfermedad ya le dio un primer revés en 2017, cuando fue intervenido médicamente por este motivo para poder superarlo. Los problemas no habían vuelto a aparecer hasta este 2024, el año en el que el antiguo presidente bético nos ha dejado. El fallecimiento de Lopera supone el adiós a uno de los directivos más icónicos de la historia del balompié en España.

Manuel Ruiz de Lopera y Ávalos, nacido en Sevilla el 13 de agosto de 1944, era un empresario que llegó en 1991 a la junta directiva del Betis como vicepresidente de Hugo Galera Davidson y a lo largo de su estancia en Heliópolis dejó momentos inolvidables en muchos aspectos. Un año después presentó los avales para convertir a su Sociedad Anónima, Farusa, en el accionista mayoritario de la entidad verdiblanca con el 51%.

Los logros del Betis con Lopera

El Betis consiguió bajo su mandato alguno de los logros más importantes de la historia del club. No sólo en cuanto a logros deportivos, sino en el mero enriquecimiento de la plantilla, pues Lopera fichó a la estrella brasileña Denilson de Oliveira por 30 millones de euros en 1997, el fichaje más caro del fútbol mundial en aquel momento.

Durante la presidencia de Lopera, el Betis engordó su palmarés y colocó un título en las vitrinas del Benito Villamarín al ganar la Copa del Rey en 2005. También consiguió llegar a competiciones europeas hasta en cinco ocasiones, de hecho, en la temporada 2004-05 se clasificó por primera vez en su historia para la Champions League al quedar cuarto en la Liga.

No obstante, ese año supuso un antes y un después en la historia reciente de un club que sufrió un importante declive. El Betis luchó por la permanencia en Primera División durante cuatro temporadas hasta que finalmente descendió a Segunda en 2009. A lo largo de esta etapa fue creciendo ese sector de la afición que se opuso a su gestión y ahí fue cuando surgieron diversas alternativas a Lopera. Los principales motivos de las críticas eran una mala planificación deportiva, la disminución del nivel de los fichajes y su cuestionable manera de dirigir la entidad.

El lío con las acciones del club verdiblanco

Aunque en 2006 le relevó José León Gómez, Lopera seguía siendo el máximo accionista del Betis hasta que en 2009 la afición bética se manifestó para que este vendiera su parte del club. Por tanto, ya en 2010 anunció la venta de su paquete de acciones a Luis Oliver por un precio que rondaba los 18 millones de euros, pero el traspaso de acciones no se llegó a producir porque ante la negativa del Consejo Superior de Deportes y la intervención de la juez Mercedes Alaya, quien acabó embargando a Farusa de su 51% de masa accionarial.

Durante esa etapa lo dirigieron los administradores impuestos por la juez, con Rafael Gordillo como cabeza visible. En 2014, Mercedes Alaya dictó un auto en su contra para ser procesado por presuntos hechos delictivos de carácter económico durante su gestión del Betis y en 2015 la Audiencia de Sevilla devolvió a Lopera el control político del 20% y el 50% del control económico de las acciones del club bético.