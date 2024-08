Es la imagen del GP de Holanda: así espió Alonso el coche de McLaren al terminar la carrera

Fernando Alonso protagonizó este domingo una de las imágenes más virales del Gran Premio de Holanda. Su décimo puesto en Zandvoort no fue el resultado que deseaba, pero sí el que se esperaba, y es por eso que el piloto español quiso dedicarle unos segundos al espionaje del mejor monoplaza que existe ahora mismo en la Fórmula 1, el de McLaren, donde Alonso ya militó hasta en dos ocasiones durante su trayectoria.

Al bajarse de su Aston Martin y sin siquiera quitarse el casco, Alonso se agachó para investigar las piezas más específicas de un coche ganador que ha cogido el relevo de lo que era Red Bull en 2022 y 2023. Lando Norris ganó su segunda carrera en la F1, destronando a Max Verstappen en su país natal, y el asturiano no perdió detalle del suelo de un McLaren que arrasó por encima del resto.

La diferencia de Norris respecto a Verstappen fue de 22 segundos, invirtiéndose totalmente las tornas del Mundial respecto a la temporada anterior. Es por eso que Alonso dijo después de la carrera que tenían «mucho que aprender» de la escudería de Reino Unido, que en cuestión de un año ha pasado de ser el quinto constructor al número dos a día de hoy. Tras el triunfo del británico, ya sólo son 30 puntos los que le separan de Red Bull en la tabla.

«Es el coche ahora mismo que domina el campeonato. Siempre intentas inspirarte en otros coches, en los que van ganando. Tenemos mucho que aprender de ellos», dijo sobre McLaren y el motivo de su observación al coche naranja. «Creo que McLaren ha hecho grandes pasos adelante. Han introducido cosas en el coche que le han ayudado mucho y Red Bull ha introducido otras que lo han empeorado. Cuando lo juntas todo hay 22 segundos de diferencia», matizó.

Alonso coge el ejemplo de McLaren

Y es que Alonso no tuvo su mejor día en Zandvoort. Tampoco Aston Martin, que ve como los pilotos de la zona baja están acechando cada vez más tanto al asturiano como a Lance Stroll, que ni puntuó. El coche no da para más, no tiene ritmo y bastante que el bicampeón del mundo acabó en posiciones de puntos, ya que gran parte de la carrera en Holanda se la pasó fuera de esos puestos.

Mientras que Carlos Sainz protagonizó una gran remontada, pues del undécimo puesto en el que salía avanzó hasta la quinta plaza, Alonso sufrió un retroceso y fue perdiendo posiciones, una de ellas con Sainz, que le adelantó al principio de la carrera.

El verano no mitiga el mal momento de un Aston Martin que nada tiene que ver con el de la temporada pasada. Mientras en 2023 Alonso rozó la victoria en Holanda, quedando a pocos segundos de Verstappen, ahora el piloto español se tuvo que conformar con ser décimo y gracias.