Illarramendi se va a la MLS y ficha por el Dallas FC

Asier Illarramendi es nuevo jugador de la MLS. Otro jugador del fútbol español que se va a Estados Unidos a la que es, seguramente, su última etapa como futbolista profesional. El jugador vasco y ex del Real Madrid y Real Sociedad ficha por el Dallas FC, por lo que tendrá como rival a Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en la competición liguera estadounidense.

«FC Dallas adquirió al mediocampista agente libre Asier Illarramendi “Illarra” por el resto de la temporada 2023 con una opción para 2024, anunció hoy el club. Según la política del equipo, no se divulgarán detalles adicionales del contrato», comenzaba el comunicado oficial del Dallas FC.

A sus 33 años puso punto y final al equipo de su vida y después de anunciar su marcha de la Real Sociedad a final de temporada le llovieron las ofertas, pero ha sido la MLS lo que más le ha atraído. Illarramendi estará bajo las órdenes de un español como lo es Nico Estévez. Además, contará con dos jugadores españoles, José Martínez y Jesús Jiménez.

The son of San Sebastián is coming stateside. #DTID | @illarra4 pic.twitter.com/e8tQB6Lhnv

— FC Dallas (@FCDallas) August 3, 2023