Icardi publica una foto de Wanda Nara sin sujetador e incendia las redes

Wanda Nara y Mauro Icardi se han reconciliado por enésima vez tras varias idas y venidas. Ambos lo han confirmado en sus redes sociales, donde la influencer argentina ha vuelto a revolucionar a sus millones de seguidores, pero esta vez no desde su perfil. Ha sido el delantero del Galatasaray el que ha publicado una fotografía en la que la modelo aparece sin sujetador, en topless, un post que ha incendiado a sus millones de seguidores.

«Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta, Wanda Nara», escribió el futbolista del Galatasaray junto a la foto. La argentina respondió así: «¿Qué tendré? Miss you». Y es que la relación entre ambos ahora está marcada por la distancia, pues Icardi está en Estambul y Wanda Nara en Argentina por compromisos profesionales, pues está presentando MasterChef en su país.

«Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no habría amor y sin amor no somos nada. Porque nada va a cambiar un río de lagrimas que yo sola tuve que nadar quizás no eras para mí , aunque yo era feliz», escribió la influencer hace unos días, un mensaje ambiguo que pudo generar dudas en cuanto a su reconciliación.

Sin embargo, Mauro Icardo y Wanda Nara confirman que han vuelto y lo hacen con fotos y comentarios subidos de tono en las redes sociales. Después de muchos meses separados a raíz de la aventura del delantero con la actriz China Suárez, ambos consiguieron limar asperezas y pese a la distancia siguen juntos, aunque siempre que pueden viajan para verse y disfrutar juntos de la familia que han creado.