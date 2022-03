Niko Hulkenberg volverá a competir este fin de semana con el equipo Aston Martin en el Gran Premio de Arabia Saudí. Sebatian Vettel todavía no se ha recuperado del Covid que contrajo la semana pasada y el equipo ha vuelto a recurrir al piloto alemán igual que ocurrió la semana pasada en Baréin, donde finalizó en decimoséptima posición.

Aston Martin explicó que Vettel sigue recuperándose de la infección y que el tetracampeón mundial espera estar de vuelta para el Gran Premio de Australia, tercer cita del campeonato de Fórmula 1 que se disputará el 10 de abril en Melbourne. Por su parte, el experimentado Hulkenberg tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento en el circuito Jeddah Corniche.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.

Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.

We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2022