Suecia y Dinamarca están en vilo. El centrocampista internacional sueco Kristoffer Olsson, de 28 años y que actualmente juega en el Midtjylland danés, permanece ingresado en un hospital con respiración asistida desde hace días por una enfermedad de tipo cerebral, informó este martes su club en un comunicado.

«El jugador perdió la consciencia el 20 de febrero en su casa y fue trasladado al Hospital Universitario de Aarhus, donde está ingresado y conectado a un respirador artificial. Está afectado aparentemente por una enfermedad grave vinculada al cerebro que no se debe a ningún autodaño ni a factores externos», comienza la entidad en el comunicado publicado a través de sus canales oficiales.

El club danés quiso también con su escrito despejar los «rumores» sobre la ausencia del jugador, titular fijo, en los últimos partidos, señalando que un equipo de expertos trabaja «de forma intensiva» para realizar un diagnóstico y poner en marcha el tratamiento «adecuado» para Kristoffer Olsson.

«Todos en el Midtjylland estamos muy afectados por la enfermedad repentina de Kristoffer y nuestros pensamientos y total apoyo van a él y su familia», señaló el club, que pidió «respeto» y «comprensión» para no dar más detalles por el momento. Kristoffer Olsson, que juega habitualmente como mediocentro, estuvo en las categorías inferiores del Arsenal y ha pasado también por el Krasnodar y el Anderlecht, entre otros, aparte del Midtjylland, equipo al que volvió hace dos temporadas en su segunda etapa.

Fue miembro de la generación dorada sueca que ganó el Europeo sub-21 de 2015 con Guidetti, Lindelöf, Helander, Augustinsson… Ahora, el futbolista de 28 años del Midtjylland lleva más de una semana ingresado en el hospital con respiración asistida después de perder el conocimiento el pasado 20 de febrero en su casa por causas que todavía no se conocen exactamente, aunque según su club se debe a algún problema cerebral.

El centrocampista ha sido además 47 veces internacional con la selección absoluta de Suecia y era un habitual en las últimas convocatorias. La noticia de su enfermedad y su hospitalización ha despertado muestras de apoyo en las redes sociales de los principales clubes daneses, así como del Arsenal. Su actual club seguirá informando de su estado cuando haya novedades destacables, aunque siempre con cautela y respetando la intimidad del jugador y su familia, que está pasando un momento muy complicado.

Get well soon, Kristoffer.

We wish you a full and speedy recovery ❤️ https://t.co/ruRrMpiPI8 pic.twitter.com/0RQMAQjUtQ

— Arsenal (@Arsenal) February 27, 2024