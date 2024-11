Horario dobles España – Holanda de Copa Davis hoy: dónde ver por TV y a qué hora es el partido en directo

La Copa Davis 2024 ya está aquí y España se ve las caras con Holanda en los cuartos de final en una eliminatoria que empezó con mal pie por la derrota de Rafa Nadal a manos de Botic Van de Zandschulp, y que podría decidirse en un dobles que ya tiene horario, aunque podría cambiar en función del encuentro de Carlos Alcaraz vs Tallon Griekspoor. Te contamos dónde ver por TV el partido de hoy, quién jugará el dobles por España y qué necesita el equipo español para pasar a semifinales.

Horario del partido de dobles de España contra Holanda en la Copa Davis 2024

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en Málaga, ya está listo para acoger esa fase final de la Copa Davis 2024 en la que España debutará enfrentándose a Holanda en los cuartos de final y esperan conseguir la victoria para plantarse en las semifinales de este prestigioso campeonato que nuestro país no logra levantar desde 2019 cuando se impusieron a Canadá en la Caja Mágica de Madrid. Además, en esta edición se vivirá un ambiente bastante especial, ya que será el último torneo que dispute un Rafa Nadal que va a colgar la raqueta, pero es cierto que el manacorí no se ha cansado de repetir por activa y por pasiva que no saltará a la pista si no se ve capacitado para ganar porque no quiere ser un lastre para esta selección en la que compartirá vestuario con Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

La organización ha fijado los enfrentamientos entre España y Holanda para este martes 19 de noviembre. El horario escogido de arranque de esta manga de cuartos de final de la Copa Davis 2024 ha sido el de las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los siguientes duelos irán comenzando en función de los anteriores.

A qué hora empieza los partidos de España contra Holanda en la Copa Davis hoy

La Copa Davis 2024 promete ser apasionante y por tercer año consecutivo la ronda final se disputará en el Palacio de Deportes José Martín Carpena de Málaga. En esta edición España espera poder coronarse y permitir que Rafa Nadal se retire por todo lo alto después de una trayectoria profesional que le sitúa entre los mejores deportistas del planeta de la historia. Eso sí, habrá que esperar si el manacorí salta a la pista en alguno de los encuentros, ya que sólo está dispuesto a competir si se ve capacitado de sumar una victoria para la selección dirigida por David Ferrer.

En el combinado holandés encontramos tenistas de bastante nivel, siendo los más destacados Tallon Griekspoor y Botic Van de Zandschulp, pero los españoles también tendrán que tener cuidado con Jesper de Jong, Robin Haase y Wesley Koolhof. En el caso de que Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y el resto del equipo de España consigan hacerse con la victoria y avanzar de ronda se tendrán que medir al ganador del duelo de cuartos de final entre Alemania y Canadá.

Dónde ver y dónde televisan el partido de España – Holanda de la Copa Davis hoy

¿Dónde se puede ver la Copa Davis? El medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en nuestro país todo lo que suceda en esta histórica y apasionante Copa Davis 2024 ha sido Movistar+. Esto significa que los encuentros del España – Holanda de los cuartos de final se podrán ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes, aunque hay que recordar que los dos primeros canales vienen incluidos en el paquete básico y el tercero estaría en uno de pago.

Por otro lado, todos los amantes de este deporte que no se quieran perder la despedida de Rafa Nadal también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Holanda de los cuartos de final de la Copa Davis 2024 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también se puede acceder a través de la web con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda a lo largo de esta vibrante Copa Davis 2024, donde, obviamente, prestaremos especial atención al combinado español. Además, narraremos en directo y en vivo online juego a juego todos los partidos del España – Holanda de los cuartos de final y una vez acabe la eliminatoria publicaremos las reacciones más relevantes que se produzcan en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.