Horario del PAOK - Celta: cuándo es y el canal de televisión para ver en directo y en streaming el partido de playoffs de la Europa League.

El Celta se enfrentará en el Toumba Stadium al PAOK de Salónica en lo que, sin duda, será un partidazo, pero no definitivo. Este choque es de la ida de los playoffs de la Europa League y será dentro de una semana cuando se decida todo en Balaídos, por lo que los gallegos tratarán de conseguir un buen resultado ante un equipo al que ya vencieron en la fase de liga. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de TV para ver este choque del conjunto celeste.

Horario del PAOK – Celta: cuándo es el partido de la Europa League

El Celta viaja a Grecia para enfrentarse al PAOK de Salónica en el partido que corresponde a la ida de los playoffs de la Europa League. El Toumba Stadium está listo para este primer asalto de una eliminatoria que promete ser apasionante y hay que tener en cuenta que el conjunto gallego ya se enfrentó al griego en el mes de octubre en Balaídos y el choque terminó con victoria celeste por 3-1 con los goles de Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swedberg. Pese a ello, los de Claudio Giráldez tendrán en la cabeza el 2-0 que el PAOK le endosó al Real Betis en tierras helenas.

A qué hora es el partido de la Europa League PAOK – Celta

La UEFA programó este apasionante PAOK – Celta correspondiente a la ida de los playoffs de la Europa League para este jueves 19 de febrero. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el inicio de este choque entre griegos y gallegos en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. El cuero debe empezar a rodar de manera puntual en el Toumba Stadium, por lo que se espera que no se produzcan altercados entre las aficiones en la previa.

Dónde y cómo ver gratis el PAOK vs Celta en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de manera íntegra de esta competición de plata del viejo continente fue Movistar+. Este PAOK – Celta de la ida de los playoffs de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual hay que recordar que forma parte de un paquete de pago de este operador, lo que significa que no se podrá ver por TV gratis.

Todos los aficionados del conjunto gallego y los seguidores de las diferentes competiciones europeas también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online este PAOK – Celta de la ida de los playoffs de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se pondrá a disposición de todos los clientes la página web para que puedan ver lo que suceda en el Toumba Stadium con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque de ida de los playoffs de la Europa League. Publicaremos la crónica del PAOK – Celta cuando se escuche el pitido final en el Toumba Stadium y las mejores reacciones que se puedan producir en Grecia.

Dónde escuchar por radio en directo el PAOK – Celta

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro celeste que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la ida de los playoffs de la Europa League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, la Ser o RNE podrían conectar con el Toumba Stadium para contar el minuto a minuto de este frenético PAOK – Celta.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido PAOK – Celta

El Toumba Stadium, situado en Tesalónica, será el campo donde se jugará este apasionante PAOK – Celta que corresponde a la ida de los playoffs de la Europa League. Este campo se inauguró en 1959 y tiene capacidad para recibir a algo más de 28.700 aficionados, esperándose un jueves una gran entrada y un lleno absoluto con los aficionados tratando de apoyar a los suyos y convertir en un infierno el paso de los gallegos por tierras griegas.

La UEFA ha designado al árbitro eslovaco Ivan Kruzliak para que imparta justicia en este frenénico PAOK – Celta de la ida de los playoffs de la Europa League. El polaco Pawel Malec estará controlando todo en el VAR, por lo que tendrá que revisar todas las acciones dudosas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada polémica en cuestión a la pantalla que estará entre los dos banquillos del Toumba Stadium.