Horario del Celta - Niza de la Europa League: dónde ver por televisión gratis y en vivo online.

El Celta y el Niza protagonizarán un auténtico partidazo en Balaídos para luchar por tres puntos importantes de cara a la clasificación de esta fase de liga de la Europa League. El conjunto vigués ganó en su último encuentro al PAOK y ahora esperan poder repetir triunfo, ya que en la Liga no han arrancado de la mejor manera. A continuación te contamos cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que hagan los gallegos en la competición de plata del continental.

Cuándo se juega el Celta – Niza: el partido de la Europa League

El Real Club Celta de Vigo recibe en Balaídos al Niza para jugar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Los pupilos de Claudio Giráldez han ganado un encuentro y han perdido otro, por lo que deben hacerse fuertes en casa para poder imponerse al cuadro francés y así empezar a sentar esas bases del camino que quieren seguir para poder clasificarse a la siguiente ronda. No será nada fácil, aunque es cierto que los galos perdieron los dos choques que han disputado hasta el momento, frente al Fenerbahce y contra la Roma.

Horario del Celta – Niza de la Europa League

La UEFA programó este vibrante Celta – Niza de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 23 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya problemas de ningún tipo en la previa entre los aficionados para que el árbitro pueda dar inicio al duelo entre gallegos y franceses de manera puntual.

Dónde ver el Celta vs Niza en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputen en la competición de plata del fútbol europeo. Este Celta – Niza que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete del fútbol europeo para disfrutar de lo que ocurra en Balaídos, por lo que no se verá gratis por TV.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto celeste y los seguidores de las diferentes competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Celta – Niza de la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible su página web para que todos sus clientes puedan acceder a ella para ver lo que suceda en Balaídos con un ordenador.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Niza de la Europa League

Los seguidores del cuadro vigués que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este Celta – Niza que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el estadio celeste para contar todo lo que esté ocurriendo en Balaídos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Celta – Niza

El Estadio de Balaídos, que se encuentra en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se va a disputar este apasionante Celta – Niza que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Europa League. Este campo se inauguró en 1928, así que en tres añitos celebrará su centenario. En este recinto deportivo caben unas 25.000 aficionados y este jueves se espera un gran ambientazo, ya que todos esperan poder ver a sus futbolistas imponerse al cuadro galo para seguir ascendiendo en la tabla de la competición de plata del fútbol europeo.

La UEFA designó al árbitro XXX para que dirija la contienda en este Celta – Niza de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. Controlando todo en el VAR estará XXX, por lo que tendrá que revisar con detalle todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará ubicado en la banda de Balaídos.