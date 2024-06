Horario Alcaraz – Cerúndolo: dónde ver en directo y a qué hora es el partido de tenis Queens 2024

Carlos Alcaraz se estrena en Queens después de haberse proclamado campeón de Roland Garros hace una semana contra Alexander Zverev. El murciano llega a este campeonato con la clara intención de revalidar el título que consiguió el año pasado y en primera ronda tendrá que enfrentarse al argentino Francisco Cerúndolo.

A qué hora es el próximo partido de Carlos Alcaraz: horario del partido de tenis

Después de hacer historia conquistando Roland Garros por primera vez en su vida, Carlos Alcaraz vuelve a sentirse de corto, esta vez para competir en Queens. El tenista murciano ha tenido algo más de una semana para descansar, ya que después de coronarse en la Philippe Chatrier parisina ha tenido una gran cantidad de compromisos y entrevistas, pero ahora le toca centrarse de nuevo en el tenis para seguir preparándose de cara a Wimbledon, donde defenderá título, y también en la preparación para los Juegos Olímpicos.

Y es que lo que está en el horizonte es muy emocionante, ya que todos quieren ver a Carlos Alcaraz conquistando cosas grandes con su juventud. Y es que ahora que Novak Djokovic no participará en Wimbledon, el murciano parte como uno de los grandes favoritos, aunque no ganará por el nombre, sino por lo que haga sobre la hierba de este mítico Grand Slam. Además de Nole, hay que recordar que Rafa Nadal también anunció que no iría a Londres a competir en este torneo.

Además, no sólo está por venir Wimbledon, sino que también hay que tener en cuenta los Juegos Olímpicos. Carlos Alcaraz participará en París 2024 y espera poder llevarse el Oro, pero todos los aficionados están ansiosos por ver al de El Palmar junto a Rafa Nadal compitiendo en unos dobles que van a ser muy emotivos ahora que se acerca el final de la carrera del manacorí y también se ha visto que el futuro del murciano promete ser muy importante.

Pero antes de pensar en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos Carlos Alcaraz tiene que centrarse en Queens. El murciano ya está en Londres para disputar este campeonato y en primera ronda se tendrá que enfrentar al argentino Francisco Cerúndolo, con el que ya ha entrenado y por lo que fue noticia, ya que en el tenis dos rivales no suelen ejercitarse juntos antes de enfrentarse en un partido oficial.

Este apasionante partido de primera ronda de Queens 2024 ha sido programado por la ATP para este martes 18 de junio. El encuentro está programado para que comience no antes de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y recordamos que es un horario estimado, por lo que podría retrasarse el inicio del encuentro entre Carlos Alcaraz y Francisco Cerúndolo.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Queens 2024

Carlos Alcaraz llega a este torneo de Queens 2024 como flamante nuevo campeón de Roland Garros y espera poder repetir título en este campeonato que se disputa en Londres. El murciano defenderá título, ya que el año pasado consiguió imponerse a Álex de Miñaur con un doble 6-4 en la final y espera poder revalidar el puesto de campeón.

El tenista murciano y Francisco Cerúndolo no se han enfrentado en partido oficial del circuito de la ATP, por lo que ambos buscarán imponerse al otro en esta primera ronda de Queens. Hay que destacar que Carlos Alcaraz ocupa el puesto dos del ranking, mientras que el argentino es el número 26 y espera poder dar la sorpresa frente al ganador de Roland Garros 2024.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Cerúndolo en directo y en vivo

Una vez acabado Roland Garros llega un apasionante torneo que va a ser vibrante y que nadie se quiere perder como es el de Queens, que ha arrancado este 17 de junio y que terminará el domingo 23. Carlos Alcaraz vuelve a vestirse de corto y llega a este campeonado londinense con la clara intención de revalidar el título que ganó por primera vez el año pasado. El murciano tendrá que darlo todo sobre la pista, ya que nadie le va a regalar nada y su primer obstáculo será el argentino Francisco Cerúndolo en la primera ronda.

El medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión de Queens 2024 en nuestro país fue Movistar+, por lo que esta plataforma será la encargada de ofrecer en directo por televisión todos los partidos de Carlos Alcaraz y los más importantes. Los canales asignados para retransmitir los choques son Vamos, Movistar+ y Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros vienen incluidos con el paquete básico de este medio, mientras que el último es de pago y está incluido en el paquete que incluye todos los deportes.

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores de Carlos Alcaraz también podrán ver el partido de primera ronda de Queens contra Francisco Cerúndolo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, disponible en dispositivos como móviles, tablets, smarts TVs u ordenadores. Además, también está la aplicación de pago Tennis TV, que tiene los derechos para emitir todos los torneos de la ATP que no sean Grand Slam.

Por último, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en este torneo de Queens, donde prestaremos especial atención a Carlos Alcaraz. También narraremos en directo y en vivo online juego a juego los partidos más importantes del tenista murciano y publicaremos las reacciones más relevantes que lleguen desde Londres.