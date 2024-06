Wimbledon ayuda a Rafa Nadal a abrir una nueva puerta a seguir en 2025

La retirada de Rafa Nadal apunta a convertirse en uno de los acontecimientos más relevantes en el deporte profesional en los últimos años, si bien, la felicidad de los seguidores del tenis, radica en que este anuncio se retrase en el tiempo lo máximo posible. Nadal está en el tramo final de su carrera y si bien 2024 apuntaba, según lo reflejado por el protagonista, a ser el de su final, cada vez hay más señales que dejan caer que podría seguir jugando en 2025. La última puerta la ha abierto el propio Rafa a través de Wimbledon.

En el calendario de torneos de Rafa Nadal de cara al año 2024, el de su posible retirada, entraba, en primera instancia, Wimbledon como una plaza dudosa, no por su ineludible relevancia, si no por el hecho de estar situada en el calendario entre los dos grandes objetivos de la temporada del manacorí: Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París. Ambas citas se disputan en la capital gala, en las mismas instalaciones y sobre tierra batida, por lo que desaconsejaban el cambio de pista de Nadal a la hierba, en pos de reducir el riesgo de lesiones.

Así las cosas, el pasado jueves, Nadal confirmaba a través de un comunicado oficial lo que era un secreto a voces. Su renuncia a Wimbledon se hacía efectiva, declinando su inscripción oficial –estaba preinscrito en el torneo con ranking protegido–, pero abriendo una puerta a poder volver en 2025. Rafa, como sí hizo en Madrid, no se despidió de Londres en su nota oficial.

La despedida de Wimbledon… en 2024

«Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar el Campeonato de Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón», analizó Nadal, sorprendiendo al repetir en dos ocasiones la expresión «este año», que no suena a despedida si no a que, si las lesiones le respetan, se pudiera producir su adiós oficial en el año 2025, el que sería el de su retirada profesional.

Wimbledon, a través de su cuenta oficial en las redes sociales, también colabora a la hora de alimentar la esperanza de ver a Nadal el año que viene en el All England Club. «Te echaremos de menos este año», le dedicaban, con una publicación que hizo reaccionar a algunos usuarios, sonriendo ante la opción de regreso de su ídolo en 2025.

This year ♥️…..Never give up…. Rafa at 2025 Wimbledon ♥️♥️♥️♥️♥️ — Alcaide77 (@lipon77) June 13, 2024

Nadal no quiere confirmar su retirada

En todo momento, Rafael Nadal ha sido sincero con respecto a sus opciones de continuar en el tenis profesional más allá de 2024, dejando esta decisión en manos de su físico y de que las lesiones le pudieran volver a visitar. Por ello, si bien se abren puertas, como vimos en Roland Garros o en Barcelona, dos lugares en los que no quiso despedida, todo quedará supeditado a su salud física y a que, por supuesto, pueda verse competitivo en pista. Por el momento, Wimbledon se suma a la lista de torneos que, por una u otra razón, no se despiden de Nadal ni Rafa de ellos, por lo que aún hay hueco para la esperanza de ver un Last Dance del mejor tenista español de siempre en 2025.