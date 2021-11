La carrera de Faiq Bolkiah en el mundo del fútbol no está siendo tan exitosa como seguramente esperaba este joven de 23 años que actualmente milita en el filial del Marítimo, club portugués con el que firmó hace dos temporadas. Sin embargo, por fortuna para él, este futbolista nacido en Estados Unidos no va a necesitar ser un deportista de éxito para llevar una vida de lujo.

Y es que, aunque muchos no lo sepan, Faiq Bolkiah es en potencia el futbolista más rico del planeta. El atacante es sobrino de Hassanal Bolkiah, Sultán de Brunéi, el cual posee una fortuna familiar que asciende hasta los 15 billones de euros que heredará el propio Faiq. Su padre es Jefri Bolkiah, hermano del magnate petrolero, por lo que Faiq es miembro de la familia real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Faiq Jefri Bolkiah (@fjefrib)

Después de llegar a juveniles con el AFC Newbury, Faiq firmó un contrato de un año con la famosa cantera del Southampton en 2009, pero no convenció a los responsables se fue a prueba al Arsenal. De allí se fue al Chelsea, donde estuvo dos años, y en 2015 fichó por el Leicester firmando un contrato de tres temporadas. Pese a no triunfar en el fútbol profesional, ha sido internacional con Brunei seis veces y ha marcado un gol con su selección.

De su padre se ha dicho de todo: que se gastaba 40 millones al mes en coches, relojes, bolígrafos eróticos de oro blanco y hasta un millón en fiestas de karaoke con multitud de mujeres hermosas. Faiq ha podido tener una vida muy sencilla como príncipe heredero, pero su sueño era ser futbolista y ha peleado por ello. De hecho, sigue haciéndolo en Portugal, concretamente en el segundo equipo del Marítimo.

“He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre me ha gustado salir al campo y tener el balón en los pies. Mis padres siempre me han apoyado ayudándome a lograr mi sueño de ser futbolista. Me entrenaron duro tanto psicológica como físicamente durante mis años de infancia, así que tengo que decir que son mis modelos a seguir», dice.