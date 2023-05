Una de las grandes imágenes que dejó la vuelta de semifinales entre el Manchester City y el Real Madrid no tuvo nada que ver con los goles o la celebración de los citizens, sino con la sorprendente reacción de Kevin de Bruyne durante un momento del partido ante las indicaciones, entre gritos, de su técnico Pep Guardiola. El belga le gritaba «¡cállate!» algo que no sentó muy bien al catalán, que se fue directo al banquillo. Ahora Thierry Henry explica el porqué.

Era un momento de mucha tensión, con el partido a mil revoluciones, cuando De Bruyne saltaba a la presión más lejos de lo que Guardiola tenía planeado y calculado ante los blancos. El entrenador catalán gritaba con vehemencia a su capitán para que corrigiera la posición, algo que llevó a explotar a De Bruyne, que se giró hacia el banquillo para gritarle a Pep un contundente «¡cállate!» que dejó atónitos a todos, también a un Guardiola que se dio media vuelta y se dirigió al banquillo, claramente molesto.

La situación no fue a más, no hubo ningún momento similar de tensión, ni con De Bruyne ni con ningún otro jugador. De hecho, el belga fue uno de los sustituidos, ya en el tramo final, en el minuto 84 con todo decidido. El jugador se enfundó en un gran abrazo con Guardiola, celebrando ya el pase y habiendo olvidado lo sucedido durante el choque.

No fue algo que se tratase durante la rueda de prensa posterior pero sí es algo que puso de manifiesto un Thierry Henry que conoce muy bien a hombres protagonistas, a Guardiola de su etapa como jugador en el Barcelona y a De Bruyne de su etapa como asistente en la selección belga. Es por eso por lo que fue preguntado en la CBS, canal en el que es comentarista, y no dudó en responder ya que tuvo el placer de hablar con el mediocentro justo después del choque, sobre el terreno de juego.

«Está pasando un momento complicado», era la justificación de Henry sobre el comportamiento de De Bruyne ante Guardiola, aunque no entraba en muchos detalles, reconocía que era en el ámbito privado: «No puedo decir que es porque lo tengo que mantener en privado, pero por lo que me ha dicho respeto todavía más como ha jugado esta noche y como ha llegado y peleado por su equipo. No puedo decir lo que ha compartido conmigo, es lo que hay».

El ex jugador francés reconoció además que, a su juicio, De Bruyne es el alma del City y el jugador más importante que tiene en sus filas Pep Guardiola, por encima del imponente Haaland: «Pero insisto una vez más, para mi es el jugador más importante del Manchester City».

Esta es la versión de Henry sobre lo sucedido y falta todavía saber si tanto Guardiola como De Bruyne hablan sobre lo sucedido en los próximos días o semanas antes de la gran final de la Champions League que tendrá lugar el próximo sábado 10 de junio ante el Inter de Milán con la primera Orejona para el Manchester City en juego.