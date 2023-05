Guardiola juega al despiste con la presencia de De Bruyne ante el Real Madrid

El Manchester City disputa este miércoles uno de los partidos que tenía aplazado en la Premier League. Los citizens jugarán en el Etihad frente al West Ham con motivo de la aplazada jornada 28 de la competición inglesa. De Bruyne sigue lesionado, pero Guardiola continúa jugando al despiste con su fecha de regreso.

Pep Guardiola confirmó en la rueda de prensa previa al partido frente al West Ham que Kevin De Bruyne sigue sin entrenarse con el grupo. El técnico catalán confirmó antes del duelo ante el Fulham que el belga había caído lesionado, pero afirmó que no sabía cuando estaría de vuelta.

El entrenador del Manchester City sigue jugando al despiste con la presencia de De Bruyne en el cercano duelo de ida de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Guardiola afirmó en rueda de prensa que el mediocentro belga ha empezado a moverse, pero no desveló más pistas sobre su estado físico.

Pero Guardiola si desveló el regreso de Aké, defensor holandés con importancia en el esquema del técnico catalán antes de su lesión:»Entrenó con el grupo ayer y se siente bien. Sí, está disponible».

«Es bueno para él y para el equipo que lo rompa porque es un récord que ha estado establecido durante muchos años. Tal vez algún día alguien pueda batir el récord de Erling porque estoy seguro de que va a marcar muchos goles todavía de aquí a que acabe la temporada», dijo Guardiola sobre Haaland en rueda de prensa.

«Estoy cansado, pero no de piernas, como tampoco lo están los jugadores. Tenemos un mes y pico por delante, pero ha sido así los últimos 6-7 años, estamos acostumbrados. No es la primera vez que jugamos siete partidos en un mes. Es lo mejor que nos puede pasar. Si un jugador está cansado, entra otro. Si tienes pensamientos positivos, no te cansas. Hay que recuperarse e ir a por ello», prosiguió el técnico del Manchester City sobre el apretado calendario.