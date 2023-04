El Manchester City presionó a la UEFA para jugar contra el Real Madrid el martes 9

El Real Madrid recibirá al Manchester City en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de mayo para disputar la ida de las semifinales de la Champions League. Un partido que se disputará solamente tres días después de la final de la Copa del Rey en Sevilla (el día 6 a las 22:00). Esto sucederá de esta manera porque la cadena inglesa BT Sport y el Manchester City presionaron a la UEFA para que el partido fuese el martes.

El Manchester City, junto a BT Sport, presionaron a la UEFA para llevarse la ida de las semifinales de la Champions al martes día 9 de mayo. El Real Madrid tendrá que jugar tres días antes la final de la Copa del Rey ante Osasuna en Sevilla y al conjunto inglés le interesaba que los blancos tuviesen un día menos de descanso. La vuelta se disputará en Manchester el miércoles 17 de mayo.

Hay que recordar que la cadena BT Sports, con sede central en Londres, tiene los derechos de la Champions League en Reino Unido desde 2015, tras arrebatárselos a Sky Sports e ITV. Además, renovaron su contrato hasta 2024 por 1.200 millones de libras. La fuerza de los derechos televisivos en Reino Unido ha ayudado al Manchester City a lograr su objetivo para que el Real Madrid tenga muy poco descanso entre la final de la Copa de Rey y la ida de las semifinales de la Champions League.

El Manchester City metió presión porque sabe que el Real Madrid llegará más cansado a ese importante duelo en el Bernabéu después de disputar solamente tres días antes la final de la Copa del Rey. La entidad británica usó la baza de BT Sports para lograr que el partido se disputase el día 9, y no el día 10.

La UEFA aprovechó la ocasión

La UEFA, como era de esperar, no desaprovechó esta oportunidad para darle un palo al Real Madrid. Los blancos continuan siendo el estandarte de la Superliga y Ceferin no perdió la oportunidad para perjudicar a los de Ancelotti, que no tendrán ni 72 horas de descanso antes de recibir al Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions.

El perjudicado en este tema es claramente el Real Madrid, que tendrá que disputar el sábado 6 de mayo a partir de las 22:00 la final de la Copa del Rey frente a Osasuna con la idea de levantar un nuevo título. Tres días después, el Manchester City visitará el Santiago Bernabéu con la idea de medirse a un equipo más cansado. Pero como ya contó OKDIARIO, el Real Madrid prefiere tomárselo con optimismo y confianza, y encarar esa eliminatoria centrados en el fútbol para intentar alcanzar una nueva final de Champions.