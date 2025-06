Hasta Piqué se apunta a la campaña para hacer Balón de Oro a Lamine Yamal

Gerard Piqué, ex central del Barcelona y actual presidente de la Kings League, no ha ocultado su entusiasmo por Lamine Yamal, la joven perla azulgrana, a la hora de señalar a su favorito para el Balón de Oro. En la previa de la final de la Copa del Mundo de la Kings, celebrada en París, Piqué dejó claro que, pese a haber compartido vestuario tanto con Ousmane Dembélé como con Lamine, su apuesta es inequívoca: «Yo prefiero Lamine».

Piqué, que conoce bien a ambos futbolistas de su etapa en el Barça, no escatimó elogios para Dembélé, reciente campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique: «He tenido la oportunidad de compartir vestuario tanto con Dembélé como con Lamine. Los dos son chicos increíbles. Ousmane ya sabéis su manera de ser y Lamine es muy talentoso, muy especial». De hecho, Gerard compartió más momentos con el francés, pero la calidad innata del adolescente pesa mucho más en la balanza.

Sin embargo, su preferencia por el extremo español es clara, motivada tanto por su presente en el club catalán como por su implicación en la Kings League, el proyecto que ahora preside el propio Piqué. «Yo prefiero Lamine porque está en el Barcelona ahora y también en la Kings League. Me gustaría que ganara Lamine. Es muy joven, muy talentoso. Creo que es muy especial», relató el ex zaguero del Barça en París.

A pesar de su entusiasmo y de augurarle un futuro brillante, el ex futbolista también mostró deportividad respecto a Dembélé. «También me gusta Ousmane. Si finalmente lo hace, me alegraré por él», zanjó, reconociendo el gran momento del francés tras conquistar al Viejo Continente con el PSG.

Piqué ve a Lamine Yamal como Balón de Oro

Pero mientras Piqué se deja llevar por la ilusión y el potencial de Lamine Yamal, desde la selección española el mensaje es mucho más prudente. El seleccionador español Luis de la Fuente ya salió al paso de la euforia para pedir paciencia con el joven talento azulgrana. De la Fuente reconoce que Lamine «va a ser leyenda», pero insiste en que todavía está en un «proceso de aprendizaje continuo». El técnico recalca la importancia de proteger a Yamal y de no cargarle con una presión excesiva a su edad, por mucho que su irrupción en la élite haya sido fulgurante.

«Va a ser leyenda, pero está en un proceso de aprendizaje continuo», subrayó De la Fuente, dejando claro que el camino de Lamine apenas comienza y que, aunque su talento es indiscutible, necesita tiempo y acompañamiento para consolidar todo su potencial. El seleccionador español apuesta por un entorno de calma y maduración, convencido de que el futbolista tiene todo para marcar una época, pero sin saltarse etapas.