Hamilton revela que necesita «un transplante de cerebro» para poder dominar el Ferrari

Lewis Hamilton no está teniendo un comienzo sencillo en Ferrari y todo apunta a que en Arabia Saudí el británico tampoco podrá estar a la altura de las expectativas. De hecho, como él mismo ha revelado, en una respuesta de lo más sorprendente, le está costando mucho dominar el coche. Cuando ha sido preguntado sobre qué necesita para poder hacerlo, ha señalado que «un trasplante de cerebro».

El inglés, aunque está alejado de la cabeza, se mostró contento por haber logrado en la clasificación de Yeda firmar una séptima posición, puesto que venía de estar más atrás en los entrenamientos previos: «Obviamente, había sido 13º todo el fin de semana, así que encontrarme en la Q3 fue positivo para mí. Aún así, la última vuelta fue bastante mala. Cada vez que llego a la Q3 todo el trabajo duro desaparece. Pero de todos modos, P7 es mejor que nada, así que intentaré hacer algo desde ahí mañana».

El piloto de Ferrari se ha referido a la diferencia con McLaren. La escudería de Norris y Piastri, que lidera el Mundial tanto de pilotos como de constructores, presenta además cambios de cara a esta carrera: «Ellos sí llevan mejoras este fin de semana, pero sólo trato de no pensar demasiado en ello, sólo estoy tratando de apretar. No fui capaz de sacar todo, las vueltas de la Q3 no fueron muy buenas, de hecho son bastante pobres, son como mis peores vueltas en este momento, así que necesito trabajar en eso».

Sobre sus aspiraciones en Arabia Saudí, Hamilton ha señalado que no tiene claro dónde puede estar: «Realmente no lo sé. Simplemente voy a intentar correr y ver si puedo ir hacia delante. Si puedo ir hacia delante, sería genial. Si no, entonces esperaré que pase algo para intentar sacar provecho. Pero simplemente voy a intentar extraer lo máximo del coche y de la estrategia».

De forma igual de espectacular que como lo hizo en Japón, Verstappen superó a los dos McLaren, uno retirado en combate, Lando Norris, por un accidente en la primera vuelta rápida de la Q1 que le deja décimo, y al otro por una sóla milésima, Piastri.

Sainz logró su mejor marca con Williams en una clasificación, dejó atrás a su sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton, y también al Red Bull de Yuki Tsunoda, además de Pierre Gasly. Alonso ni se asomó a la Q3, aunque lo cierto es que fue castigado una vez más por esa estrategia conservadora de Aston Martin. Nadie descartaría su presencia en el top 10 con un recambio de gomas nuevas en la Q2, donde corrió con usadas para alcanzar el decimotercer puesto.