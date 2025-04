Verstappen se lleva una barbaridad de pole en Arabia con Sainz sexto y Alonso decimotercero

Max Verstappen se llevó una pole de auténtico bárbaro en el Gran Premio de Arabia Saudí. Se veía venir desde los entrenamientos, pero no fue hasta este sábado cuando el piloto holandés volvió a confirmar que no hay nadie a su altura y que pese a que su Red Bull no sea ni de lejos el monoplaza más rápido él sí que lo es. «El coche ha cobrado vida en la noche», exclamaba el tetracampeón del mundo, que está dispuesto a dar mucha guerra por su quinto Mundial de Fórmula 1 en 2025.

De forma igual de espectacular que como lo hizo en Japón, Verstappen superó a los dos McLaren, uno retirado en combate, Lando Norris, por un accidente en la primera vuelta rápida de la Q1 que le deja décimo, y al otro por una sóla milésima, Oscar Piastri. George Russell se volvió a aupar hasta la tercera posición, mientras que Charles Leclerc y Kimi Andrea Antonelli saldrán cuarto y quinto, aplicándose una lógica que desmontó Carlos Sainz con esfuerzo y mucho ritmo hasta ganarse la sexta plaza en la parrilla.

El español, en su mejor marca con Williams en una clasificación, dejó atrás a su sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton, y también al Red Bull de Yuki Tsunoda, además de Pierre Gasly. Fernando Alonso ni se asomó a la Q3, aunque lo cierto es que fue castigado una vez más por esa estrategia conservadora de Aston Martin. Nadie descartaría su presencia en el top 10 con un recambio de gomas nuevas en la Q2, donde corrió con usadas para alcanzar el decimotercer puesto.

La Q1 vino a confirmar la tónica de los entrenamientos, aunque tuvo una sorpresa que ya no lo es tanto y es que Verstappen se impuso en el primer asalto a los dos McLaren. El holandés confirmó estar en tiempos de llevarse la pole, aunque todavía le quedaba mucho que sacar los codos. También se manifestó la clara mejoría de Williams en el circuito de Yeda, con Sainz pasando octavo y Alex Albon sexto.

La estrategia de Aston Martin frustra a Alonso

Alonso no arriesgó y aunque le sirvió su primer intento gastó todas las gomas blandas, lo cual le perjudicó en la Q2, mientras que su compañero Lance Stroll encabezó una lista de eliminados que cerraron Jack Doohan, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. Este último dio un trompo en su vuelta por el que incluso se llegó a sacar bandera amarilla.

La magia de Alonso no se agotó, pero llegó a su límite en la Q2. El asturiano no pudo pasar de la decimotercera posición, nuevamente muy por encima de las prestaciones del Aston Martin, que es noveno-décimo coche a día de hoy. Volvía a superar la barrera Sainz y no Albon, que se quedaba en la lona en favor de Tsunoda. Liam Lawson, Isack Hadjar y Oliver Bearman también se despedían de la sesión. Y en lo más alto era Norris quien asestaba el penúltimo golpe, a falta de ver si era él, Verstappen o Piastri el que se llevaba la pole.

Otra pole mágica de Verstappen

La Q3 empezaba con la sorpresa del trastazo de Norris contra los muros por un error claro de pilotaje. El golpe no fue demasiado fuerte, pero sí suficiente para sacar bandera roja por el pequeño siniestro en la parte izquierda del monoplaza naranja. Destrozo moral sobre todo para el británico, que veía además como su peor pesadilla, Verstappen, marcaba la mejor vuelta provisional por una milésima sobre Piastri en la reanudación. El australiano se vio incapaz de reducir el tiempo y el tiburón daba un nuevo mordisco a McLaren antes de otra carrera en la que no se prevén demasiados adelantamientos y en la que luchará por su segunda victoria este campeonato.