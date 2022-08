Lewis Hamilton ha reconocido que mintió a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) antes del Gran Premio de Miami. El organismo ya le había avisado en varias ocasiones de que debía quitarse todos sus piercings y joyas para competir y el piloto británico contestó que alguno de esos complementos no podía ser retirado, dando a entender que estaban en zonas íntimas.

En la rueda de prensa previa a dicha carrera en Miami, Hamilton se presentó con un anillo en cada dedo, así como varias cadenas en su cuello y relojes en sus muñecas. “Me puse todo lo que pude. Dijo que no podía quitarme al menos dos de mis piercings y que uno no podía explicar dónde está. Solo estaba jodiendo. No tengo otros piercings en ninguna parte, pero me encanta que la gente piense: ‘Mierda, ¿se habrá perforado las bolas?’», ha reconocido tres meses después de aquella prueba.

«Desde que era un niño no me han ha gustado las reglas. Nunca me ha gustado que me digan qué hacer”, añade el británico, que se retrotrae a su infancia para explicar su forma de ser. «Cuando estaba en el colegio era disléxico y luchaba en el infierno. Era uno de los pocos niños negros, estaba en las clases más bajas y nunca me dieron la oportunidad de progresar. Los maestros me decían: ‘Nunca serás nada’. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando, y diciéndome: ‘No voy a ser nada’. Y creyéndolo por una fracción de segundo”, rememora Hamilton.

Hablando del pasado más cercano, el piloto de Mercedes asegura que también ha experimentado ese rechazo en la Fórmula 1 debido su forma de ser. «No sentí que fuera bienvenido, no noté que me aceptaran. Dios sabe cuántos pilotos dicen: ‘Esto no es un piloto de Fórmula 1, así no es como se comporta. ¡Un piloto de Fórmula 1 no tiene tatuajes! Un piloto de Fórmula 1 no tiene personalidad… ¡ni piercings!’», lamenta en una entrevista concedida a Vanity Fair.