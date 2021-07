Pep Guardiola habló sin pelos en la lengua sobre la Liga Santander de Javier Tebas tras las declaraciones de este en las que volvía a señalar a los clubes estado, como puede ser el Manchester City, de desvirtuar la competición, sobre todo tras la crisis que ha generado el Covid-19 en todos los clubes del mundo. El técnico catalán, en declaraciones para TV3 desde su campus en Rialp, disparó directo hacia el presidente de LaLiga.

«Hay mejor gestión en la Premier, que se ve en Asia, que el señor Tebas aprenda. Quizás puede vender mejor el producto en otros países. La gente se queja pero gracias a estas inversiones, la gente de otros clubes de otros países puede seguir haciendo cosas. Quizás es el único negocio en que la gente que quiere invertir está mal vista. No lo entiendo porque esto repercute en los otros clubes de todo el mundo», señalaba Pep Guardiola en la comparativa con la Premier y LaLiga, que ve así: «Que estén el United, City, Chelsea o Liverpool, estos clubes económicamente fuertes con propietarios que quieren invertir, muchos de ellos, como el nuestro, que no quiere ningún beneficio sino reinvertir para que el club pueda seguir creciendo para los fans, ¿qué problema hay?».

Guardiola volvía a recalcar que Tebas debe aprender de cómo está gestionando la Premier League, que cumple con el Fair Play financiero: «Siempre hay un control de la UEFA, como en Financial Fair Play. Si se vende mejor el producto y se paga más por derechos televisivos, el señor Tebas, que sabe de todo más que nadie y es más sabio que nadie y se pone en la casa de los otros, pues que aprenda. Quizás así el Barça, el Madrid, el Atlético o el Valencia tendrán más recursos para hacer las inversiones que deben hacer y si nos equivocamos, nos sancionarán y no podremos jugar pero como no es el caso que cada uno haga lo que quiera».

A colación de la renovación de Leo Messi y la postura del presidente de la patronal, que no hará concesiones al Barça para poder inscribirle, Guardiola comentaba que «me parece bien que Tebas no quiera moverse ni una coma del límite salarial», aunque le vuelve atizar por su falta de autocrítica: «Nosotros también nos tenemos que ajustar porque si no lo hacemos correctamente, nos pondrán una denuncia y nos tendremos que defender en los juzgados. Ferran Soriano hace las cosas correctamente. Si hacemos así las cosas es porque son correctas. ¿Si Tebas vendiera mejor el producto sería más fácil para el Barça tener a Messi? Él lo hace todo bien, pero luego el problema es todo de los otros países y los otros clubes».

«Imagino que si nosotros queremos fichar un jugador de Barça o Madrid por 100 y pico millones, el Barça y el Madrid no se quejarán», insistía Guardiola ante la actitud hipócrita en estos casos: «Estarán encantados de que se puede hacer, ahora querrían. No sé cómo acabará el mercado. No sé, con Txiki, lo que podremos hacer porque muchas veces quieres hacer cosas que no son posibles. Lo que podamos hacer, haremos y si no seguiremos con la plantilla que tenemos, con la que hemos ganado tres Ligas en cuatro años, hemos llegado finalmente a una final de la Champions».

El Caso Pedri y la figura de Luis Enrique

Sobre la convocatoria de Pedri para los Juegos Olímpicos, Guardiola rompió una lanza a favor del Barça, que ve excesivo que el centrocampista tinerfeño dispute dos competiciones con España en el mismo verano: «Yo creo que con una competición en verano es suficiente. Messi fue a los Juegos Olímpicos (en 2008) porque no tuvo ni Mundial ni Copa América. Ferran Torres y Rodri podían haber ido a los Juegos y no van pero ya han ido a la Eurocopa. Es demasiado. Deben rechazarlo. Nosotros les pagamos muy bien y sirven al club. Ir a la Eurocopa es muy bueno para ellos, lo están haciendo muy bien».

«No sabéis cómo me alegro por Luis Enrique. Se lo merece todo y más. Es el gran triunfador de esta selección con su coraje y toma de decisiones», mencionaba Pep Guardiola sobre el seleccionador español, al que aplaude por su gestión en esta Eurocopa 2020, de la que habla así: «Me ha gustado mucho la Eurocopa, que los equipos que se atreven más hayan llegado más lejos. Italia es un ejemplo y España también, quieren jugar desde atrás. Estoy inmensamente feliz con Luis Enrique con lo que está haciendo. Dinamarca juega muy bien e Inglaterra tiene talento inmenso de medio campo hacia arriba para los próximos 10 años. Se verán unas grandes semifinales y ahora ya son cosas de detalles».