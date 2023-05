Guardiola y la frase que arrasa en Inglaterra: «Nos bebimos todo el alcohol de Manchester»

A Pep Guardiola se le ve la felicidad en la cara. Después de conseguir la Premier League y eliminar al Real Madrid en las semifinales de la Champions League, el técnico español está cerca de conseguir el triplete con el Manchester City esta temporada. Tras el empate por 1-1 ante el Brighton de este miércoles, dejó varias frases ante los medios de comunicación ingleses que no dejó indiferente a nadie.

Sobre el partido ante el Brighton, Guardiola no dudó en reconocer la gran temporada del equipo, así como de su entrenador Roberto De Zerbi: «Ambos equipos querían jugar, con y sin balón. Ambos mostraron agresividad y marcaron grandes goles, especialmente Enciso. Fue un buen partido».

Pero la frase que dejó impactados a todos fue cuando reconoció la cantidad de alcohol que ingirieron sus jugadores hacía varios días con motivo de la consecución de la Premier League: «Estaba un poco preocupado si perdíamos lo que habíamos hecho durante los últimos cuatro, cinco, seis meses…», comienza el técnico español.

«Hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol en Manchester. Pero el equipo estaba ahí y por eso estoy muy contento. Porque no quiero que el equipo se caiga antes de las finales de la FA CU y de la Liga de Campeones», continuó. Cabe recordar que un video en redes sociales se hizo viral después de que Grealish fuera captado en el túnel de vestuarios tomándose una copa de alcohol junto a su compañero Ederson nada más finalizar el encuentro del fin de semana.

Más comedido

No obstante, Pep Guardiola reconoció que «a las 22:30 horas de la noche estaba en la cama con mi esposa. Estaba agotado. Vi ‘Match of the Day’ y luego dormí como un bebé. Pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League hay que celebrar. Lo hicieron con las familias, disfrutan mucho».

«A la mañana siguiente, fue sólo de sesión de sauna. Y el día después, ayer, hablamos un poco en la tarde: «Chicos, tenéis que estar listos y con energía, para Brighton». Y lo hicieron», confirmó.