Pep Guardiola y José Mourinho vuelven a estar en la cresta de la ola. Ambos técnicos han llegado hasta la final de sus respectivas competiciones. El catalán, tras eliminar al Real Madrid, se ha colado en su segunda final de Champions League con el Manchester City. El portugués, tras tumbar al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, está también en la final de la Europa League con la Roma. Ambos, como en su duelo constante cuando competían en España con Barça y Madrid, vuelven a estar en el máximo foco deportivo.

El Manchester City alcanzó una nueva final de Champions League tras dominar en el Etihad al Madrid. Los de Ancelotti no tuvieron una gran noche y el hambre de los citizens por la revancha del pasado curso pesó más que cualquier otra cosa. Es la cuarta final por la Orejona de Pep, tras pisar su décima semifinal en 13 años. Son palabras mayores para un técnico al que le ha costado horrores consumar el éxito, alzar el trofeo, en Europa.

Tras el 1-1 en el Santiago Bernabéu, el City fue superior en Inglaterra con un incontestable 4-0 ante los blancos. Los dos goles de Bernardo Silva en el primer tiempo encaminaron el rumbo de los citizens hacia la final y ya en el segundo tiempo, pese al paso al frente de los blancos, los ingleses solo hicieron conservar y aumentar la brecha aún más hasta el 4-0 de Akanji y Julián Álvarez.

La Roma de Mourinho, tras el 1-0 de la ida en el Olímpico, hizo un partido de diez para preservar su ventaja en Alemania ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Todos vieron el sello de The Special One en la vuelta de semifinales en la que la Roma no disparó entre los tres palos y el Bayer acumuló hasta 23 disparos, aunque sólo seis a puerta. La posesión fue un clamor (72-28%) y estuvieron a poco más de 100 pases de triplicar los que dieron los italianos.

El equipo de Mou hizo su partido y alcanza su primera final de la Europa League en su historia y tiene opción de ganar su segundo título europeo tras el primero que ganó el propio portugués el pasado año en la Conference League. Es la novena final europea de Mourinho, dos de Champions, dos de Europa League, una de Conference y tres Supercopas. Salió ya campeón con el Oporto (UEFA y Champions), Inter (Champions), Manchester United (Europa League) y Roma (Conference).

Pep Guardiola y el Manchester City se enfrentarán en la gran final al Inter de Milán el próximo sábado 10 de junio en la segunda oportunidad en la historia de los citizens por alzar la ansiada Orejona, tras el intento fallido hace dos años ante el Chelsea. José Mourinho y su Roma intentarán conquistar la Europa League ante el gran rey de la competición, el Sevilla, el próximo miércoles 31 de mayo.

Ambos vivieron una rivalidad extrema durante su años en España entrenando a Barcelona y Real Madrid, con momentos de máxima tensión sobre el terreno de juego. Ha llovido desde entonces pero ahora tanto Guardiola como Mourinho vuelven a la cresta de la ola al mismo tiempo y tienen opciones, en caminos diferentes, de colocarse en el trono europeo esta temporada.