Guardiola: «Hemos jugado con el dolor de la eliminación del año pasado»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Manchester City ante el Real Madrid en las semifinales de la Champions. Los ingleses fueron muy superiores a los de Ancelotti y el 4-0 final se quedó cortó. Jugarán la final de Estambul.

Importancia de la victoria

«Está en lo más alto de mis actuaciones. Tuvimos que rendir bien y lo hicimos. Especialmente en la primera parte, que fue muy buena».

Sensaciones

«Hubo una mezcla de tranquilidad y tensión. Tras 15 minutos tenía sentía que todo el dolor del año pasado estaba aquí. Jugamos muy bien, parecido a este año. Me acuerdo cuando Kroos dijo que el Real Madrid es especial porque pudieron perder 10-1 en Etihad. Tuvieron que tragar veneno. El año pasado se nos criticó que no teníamos carácter, pero era fútbol. Aceptamos la derrota y hoy estábamos presentes. Estamos en la final de la Champions. El fútbol siempre te da una oportunidad. Estamos a un partido de ganar la Premier tres años seguidos y podríamos firmar dos finales y una semifinal. Eso es regularidad. Son muy humildes en cada partido y da igual la competición. No hay que pretender ser algo que no somos. Hoy merecieron la recompensa. Ahora jugamos contra el Inter, donde somos favoritos, y eso es lo peor que puede pasar».

Favoritos

«Es muy difícil. Todo el mundo espera que ganemos siempre. Lo único en que eres mejor que el rival es que manejas la pelota mejor que ellos. No eres mejor considerándote sólo. No es fácil ser favorito. Están jugando con ganas, ilusión y deseo. Antes del campo les dije que si querían jugar contra el Inter o no. Si lo pensaban iban a aguantar».

El ambiente

«Jugar en casa y fuera es totalmente distinto. Tenía el olfato de que el equipo era listo».

Nivel de confianza

«No se trata del tiempo que llevemos sin perder, es el comportamiento. Los suplentes rindieron muy bien. Todo el grupo actúa y rinde bien».

Humildad

«No me gusta lo que digan que nos sentimos imparables porque puede cambiar en cualquier momento. Mañana no hay día libre. No nos podemos relajar. Hay que cerrarlo el domingo».

Triplete

«Primero hay que ganar los dos primeros títulos y luego del triplete. Estamos cerca en la Premier. No es fácil jugar contra el United y contra un equipo italiano. Hay que gozar de festejar el trofeo. Estamos cerca de hacerlo. Pueden imaginarlo y tienen el sentimiento de que quieren ganarlo todo. Estamos a tres partidos. Han sido años muy especiales y estamos muy cerca tras mucho trabajo. Hablamos de calidad, pero trabajamos muy bien».

Frenar al Madrid

«Montamos al equipo diferente. En la segunda mitad necesitamos jugadas más controladas. Nuestro juego no fue el mejor. Tuvimos claro como jugar».

El Real Madrid

«Es un equipo fantástico. Jugamos una gran primera parte. En la segunda mitad no estuvimos cómodos, pero el tercer gol lo calmó. Ganar como ha ganado da una gran satisfacción».

Obra incompleta

«Será mala suerte si no ganamos. Vosotros habéis estado 14 veces y nosotros la segunda. La disfrutaremos».

Heridas propias

«No tengo las expectativas tan grandes como para ganar siempre la Champions. Si el Madrid nos hace el segundo gol, pues a lo mejor no remontamos. Esto es fútbol y a veces pasa. No voy a pensar que Ancelotti es un mal entrenador y el Madrid es un gran equipo. La gran victoria que tenemos es que nos lo hemos pasado cojonudamente bien. Si hablas de fracaso dices que los otros son malos. No podemos decir que el City jugó mal, es que el Madrid jugó bien. Lo importante es estar y es lo que hemos conseguido con el City. Si vamos a muchas finales algún día las ganaremos. Yo soy del Barcelona y tardamos mucho en ganarla. La lección es importante. En los últimos años, nos hemos comportado como un equipo grande. El partido estaba peligrosísimo en el Bernabéu con 1-0 en contra».