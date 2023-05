Kroos: «En 2019 también decían que esta generación estaba acabada»

Toni Kroos quiso analizar el partido que supuso la eliminación del Real Madrid. El alemán hizo autocrítica por el resultado, pero también exigió confianza a una generación que se ha llevado cinco Champions. El centrocampista mandó un mensaje a los críticos.

Análisis del partido

«Hemos empezado mal. Dije hace una semana que empezamos bastante pasivos y hoy hemos seguido igual. Ellos se han posicionado diferente. Tenían más jugadores entre líneas y nuestras posesiones no han ido bien. En los primeros 20-25 minutos han sido muy superiores. Luego con 2-0 es muy difícil remontar. La verdad es que nos ha costado crear mucho por arriba».

Disparo al larguero

«Si mi tiro entra habría cambiado el partido porque habría sido 1-1. Los partidos pueden cambiar por estas acciones y a mí me gusta hablar lo que de verdad ha pasado. Hoy ha sido una derrota muy merecida».

Balance de la temporada

«Todavía faltan algunos partidos, pero sabiendo que no podemos ganar la Liga pues queda poco más que decir. Ganar la Liga tiene ahora importancia. No puedo decir que hayamos hecho una mala temporada de Champions, pero hoy no merecimos clasificarnos para la final. Vamos a volver».

¿Seguirá Ancelotti?

«¿Quién no tiene confianza en Carlo? Y espero que conmigo en la plantilla».

¿Y usted seguirá?

«Eso hay que preguntarle al club y no es tan importante».

El Madrid, competitivo

«El club espera lo máximo de nosotros, pero no es normal ganar la Champions todos los años. Competimos muy bien esta temporada y estuvimos a un partido de la final. No me gusta decir que hemos hecho una mala Champions».

Impotencia

«Lo que merecemos no lo sé. Puedo decir que viendo los partidos que hemos jugado estamos ahí para competir».

Fin de ciclo

«Esta derrota nos enseña a valorar lo que hemos conseguido antes, para mí era una locura. La última vez que escuché que era el final de ciclo de este grupo fue en 2019».