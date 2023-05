El Real Madrid se llevó un serio correctivo del Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions. Los blancos perdieron 4-0 y el resultado pudo ser peor si no llega a ser por un Courtois que fue el único que estuvo a la altura del 14 veces campeón de Europa. Los blancos no estarán en Estambul tras ser vapuleados.

Courtois – SOBRESALIENTE

El mejor portero del mundo no se podía perder esta cita. Otra vez le tocó ver de cerca a Haaland, el mejor artillero del momento. Sabía que los primeros minutos iban a ser complicados, aunque a lo mejor no se imaginaba que tanto, y no tardó en llevarse varios sustos. El más gordo, uno con Erling, al que entorpeció lo justo para que se quedara sin opción de tiro. En el segunda, paró un cabezazo del noruego que era más de medio gol. Después, metió otra mano imposible para evitar el tanto, como no, de Haaland. Y al final tuvo que ser Bernardo Silva el que le batiese. Antes del descanso, el luso aprovechó una salida suya para hacerle el segundo. Había recibido dos goles y era el mejor. En la segunda mitad volvió a evitar el gol de Haaland tras un mano a mano. El noruego no le marcó, pero Militao sí. Tampoco pudo hacer mucho más en el cuarto.

Carvajal – SUSPENSO

El niño que puso la primera piedra en la Ciudad Real Madrid hace 19 años se siente como pez en el agua en este tipo de compromisos. Sufrió mucho para frenar las acometidas de Grealish. En el 55 vio amarilla por una falta sobre el inglés. Fue cambiado por Lucas Vázquez.

Militao – SUSPENSO

Ha tenido dos errores, sí, pero Ancelotti no quiso dejar al que él mismo ha calificado como mejor central del mundo en el banquillo. Haaland era su gran reto y Rüdiger hace una semana no se lo dejó fácil. El alemán estuvo de 10. En la primera, el noruego le voló las pegatinas. En el segundo capítulo, ganó el madridista, aunque ambos salieron disparados tras el choque. Bien en el juego aéreo, pero muy perdido persiguiendo los pases de los ingleses. Para poner la guinda a su mal partido se metió un gol en propia puerta, el tercero.

Alaba – SUSPENSO

Hubo debate sobre la posibilidad de que jugase en el lateral izquierdo, pero finalmente fue central. ¿Su misión? Controlar a Haaland y sacar la pelota. Ni una cosa ni la otra en la primera mitad. Estuvo superado por el ataque el City y el noruego le ganó la espalda en varias ocasiones. Rozó el gol al comienzo de la segunda parte con un disparo de falta que paró Ederson. Con la entrada de Rüdiger pasó a ocupar la posición de lateral izquierdo.

Camavinga – SUSPENSO

Superado el esguince de rodilla que sufrió ante el Getafe, fue lateral zurdo ante el City. Por su espalda se coló Bernardo Silva para hacer el primer gol del encuentro. En el 2-0 volvió a perder la posición y se olvidó del portugués. El Manchester City le buscó una y otra vez. No es lateral y se le nota en estas noches. Pasó al centro del campo cuando entró Rüdiger. Fue sustituido por Tchouaméni,

Kroos – SUSPENSO

Otra vez pivote. Ayudar a los centrales y sacar la pelota era su cometido. Tras 23 minutos de no poder parar al City, en el gol de Bernardo Silva no siguió al portugués. Luego, soltó un zapatazo que se estrelló en la madera. Primer gran aviso del Real Madrid. Mejoró en el segundo tiempo. En el 70 fue sustituido por Asensio.

Modric – SUSPENSO

El mago croata quería su sexta final, pero el City fue demasiado. El Real Madrid no tuvo el balón en la primera mitad y estuvo totalmente desconectado. En el minuto 63 le quitó por Rüdiger.

Valverde – SUSPENSO

Tenía una misión especial, que no era otra que conseguir que De Bruyne no conectase con Haaland. Se cansó de correr para achicar agua en la primera mitad.

Rodrygo – APROBADO

¿Cómo se lo iba a perder? Titular en el costado derecho del ataque. Le tocó defender, como a todos, hasta el gol de Bernardo Silva. Ancelotti, después, le colocó de enganche, pero brilló poco. En la segunda mitad lo intentó una y otra vez. En el tramo final fue cambiado por Ceballos.

Vinicius – SUSPENSO

Un Balón de Oro andaba suelto. Tras defender y mucho durante media hora, la primera ocasión que tuvo Walker le ganó en velocidad. Fue el primer intento madridista de hacer daño. Sufrió mucho y se le vio desesperado en la primera mitad.

Benzema – SUSPENSO

El Real Madrid necesitaba la mejor versión de su capitán, pero en la primera mitad sólo pudo correr detrás de la pelota.

Rüdiger – APROBADO

Entró por Modric pasada la hora de partido. Pasó a ser central. Era muy complicado mejorar el rendimiento defensivo con Militao a su lado. Correcto.

Tchoauméni – APROBADO

Entró cuando restaban 10 minutos para el final por Camavinga. Aportó frescura y poco más.

Ceballos – APROBADO

Saltó al campo por Rodrygo. Tuvo un gol, pero lo evitó Ederson.

Lucas Vázquez – APROBADO

Entró por Carvajal. Trató de sumar en ataque.

Ancelotti – SUSPENSO

Tras un marcaje perfecto ante Haaland, dejó a Rüdiger en el banquillo y apostó por el once que le ha llevado a estas semifinales. En la primera parte fue arrollado por el Manchester City y sus soluciones fueron muy pocas. Hizo cambios, reforzó el centro del campo, tarde, e intentó solucionar el esperpento, pero no fue posible.