Courtois: «Si no estamos todos al 100% es muy difícil»

Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación al término de la eliminación del Real Madrid en Champions League. Los de Carlo Ancelotti cayeron duramente ante el Manchester City por 4-0 en el Etihad y el belga analizó fríamente los puntos en los que había errado su equipo. Además, el meta fue el único que se salvó de su equipo esta noche con sus brutales paradas a Haaland.

Análisis de la derrota

«Yo creo que ha sido el principio esperado de ellos. Han ejercido mucha presión, no nos dejaban salir porque metían mucha gente para encerrarnos en el área. Al principio lo aguantamos bien pero no hemos podido hacer nuestro juego ni crear ocasiones. Nos costó entrar en el partido a partir del gol y el palo de Kroos pudo cambiarlo. Este año esas ocasiones no caen de nuestro lado. Tras el descanso tuvimos el ánimo de cambiar el partido pero no pudimos y eso paso factura».

Correr detrás de la pelota

«Para analizarlo con más profundidad tengo que ver imágenes desde la portería no es fácil verlo. Hemos hecho pocas falta y hemos fallado pases, correr detrás de la pelota no es fácil. Ellos siempre están con 6 o 8 arriba y hoy no nos ha salido».

El peor partido del año

«Con 1-0 o 2-0 lo vimos posible. Hay que estar orgulloso del camino pero hoy hemos perdido contra un gran equipo. Hoy no ha sido nuestro mejor partido y si no damos el 100% es muy difícil ganar».