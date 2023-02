El grotesco ridículo de Casillas en un grupo de Whatsapp filtrado por Piqué

Gerard Piqué no tiene filtros, y lo ha vuelto a dejar claro este miércoles. El ex futbolista del Barcelona ha publicado en las redes sociales una llamativa captura de pantalla del grupo de Whatsapp de los presidentes de la Kings League, la liga de fútbol que ha creado junto a Ibai Llanos en la que compiten los equipos de DjMariio, Kun Agüero o Iker Casillas. Precisamente, el ex portero del Real Madrid no queda muy bien parado después de la imagen compartida por Piqué.

Todo comenzó con un audio que mandó Piqué al grupo de presidentes, que duraba unos dos minutos y que fue enviado a las 18:04 de la tarde. Iker Casillas pensaba que lo de las 18:04 eran los minutos que duraba la nota de voz y protestó por tener que escuchar un audio tan largo. «¿18 minutos? Haced captura y publicar por Dios», respondió el ex guardameta en el grupo de presidentes.

Perxita, creador de contenido y presidente de los Troncos, contestó a Casillas en tono de broma y vacilando al de Móstoles. «Son las 18h de la tarde, espabila. Los minutos son los de la izquierda». «Ah calla es verdad», respondió Casillas, presidente del equipo 1K en esa nueva competición creada por Piqué e Ibai Llanos que tanto está dando que hablar.

Piqué, tras ver los mensajes de Iker Casillas, decidió compartirlos con sus millones de seguidores en Twitter. En la propia captura se puede ver cómo Piqué dice «la madre que me parió, lo que voy a hacer captura es de tu comentario». Rápidamente, las redes se han llenado de mensajes sobre el ridículo hecho por Casillas en el citado grupo de Whatsapp, llegando cientos de respuestas al tuit de Piqué.