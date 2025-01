Granero, cara visible del Marbella: «Admiro al Atlético, pero a un partido pueden pasar muchas cosas»

Esteban Granero es el típico ex futbolista atípico. Posee cientos de inquietudes a las que busca respuesta en la caudalosa cantidad de libros que presiden su conversación con OKDIARIO. Tras más de una década en la Liga, El Pirata colgó las botas y se embarcó en la realización persona. Fundó Olocip, startup española que ofrece servicios de Inteligencia Artificial para optimizar la toma de decisiones de clubes y empresas deportivas.

Y también es director de estrategias de Best Of You, agencia de representación que gestiona al Marbella, club en el que se retiró y que este sábado afronta el partido más importante de su historia. Recibe al Atlético de Madrid, dentro del marco de la Copa del Rey, en La Rosaleda, estadio del Málaga que acogerá un lleno histórico. No hay billetes para el feudo malagueño que volverá a recibir a un equipo de Primera División.

Arriba el líder de la Liga en la Costa del Sol, el Atlético, el de las doce victorias consecutivas. En Marbella y el Marbella rezuma ilusión por los cuatros costados. «Los chicos son capaces de ganar a cualquiera», asegura Granero a este medio. El partido lo seguirán 30.000 persona in situ, otras miles por televisión y una en especial desde Mánchester, Casemiro, rostro reconocido que se unió al proyecto del Marbella. «Seguía los partidos desde antes de formar parte del club», desvela Granero durante su conversación con OKDIARIO.

PREGUNTA: Llega el Atlético y han llenado La Rosaleda para el partido. ¿Cómo se gestiona un partido de tal magnitud?

RESPUESTA: Con mucha ilusión. El equipo, los chicos, el cuerpo técnico… Merecen este día. Es un día para disfrutarlo, para competir y para intentar ganar. Yo he vivido la Copa desde muchos prismas, se presta a sorpresas. Desde que supimos el rival, se han tomado muchas decisiones correctas, por parte del club y de todas las instituciones, también del Málaga, a quien le queremos agradecer la máxima predisposición que han tenido.

P: ¿Visualiza al Marbella eliminando al Atlético?

R: Siempre pienso que el Marbella puede ganar, pero eso no significa que que seamos los favoritos. El Atlético de Madrid es un súper equipo y además viene en un momento muy bueno. Viene como líder de Primera División, aunque eso no significa que no haya una máxima ambición por ganar el partido y que los chicos no lo vayan a hacer bien o muy bien. Creo que son capaces de ganar a cualquiera. Obviamente tenemos que saber también qué rival tenemos enfrente.

P: ¿La Rosaleda puede jugar en contra del Marbella? Es un tipo de campo al que el Atlético está más acostumbrado.

R: No, juega a favor del fútbol. Juega a favor de Atlético, juega a favor del Marbella, a favor de los 30.000 que pueden ir al campo y juega a favor de que por la televisión lo van a ver muchas personas. Si nosotros pensáramos que deberíamos encontrar una ventaja para ganar el partido en poner unas condiciones de juego peores, no seríamos capaces de hacer esa aproximación. Queríamos que fuera mucha gente y La Rosaleda va a estar llenad. Tenemos el mejor escenario posible, es una fiesta para el fútbol de Málaga.

P: Ha jugado la Copa con Real Madrid, Getafe, Espanyol y Real Sociedad. ¿Qué consejo da a los jugadores del Marbella?

R: Creo que no necesitan consejos. Me hace ilusión que los chicos puedan vivir ese partido. Para algunos será la primera vez, para otros no. Pero la verdad es que son partidos muy bonitos. Lo que me dice mi experiencia es que he ganado la Copa con el Real Madrid, he llegado a una final con el Getafe, que es bastante inverosímil, y he sido eliminado por el Alcorcón. Lo que digo con esto es que a un partido pueden pasar muchas cosas.

P: Para usted es un derbi en cierta manera, por su pasado como jugador del Real Madrid.

R: El Atlético siempre ha sido un gran rival para mí desde el punto de vista positivo. Admiro mucho al Atlético de Madrid. Es un club que ha pegado un cambio muy grande en los últimos 15 años y que es ejemplar en muchos sentidos. Que haya sido un rival no significa que no exista admiración. Una cosa no quita la otra. De hecho, hay jugadores del Atlético que han sido compañeros y que lo están haciendo estupendamente bien. Con el paso de los años creo que la rivalidad se ve de otra manera. Cuando miro al Atlético de Madrid veo que ha sido una gran motivación para muchos momentos de mi vida como futbolista, y eso solamente se puede agradecer.

P: ¿Se atreve con un pronóstico?

R: Espero que gane el Marbella, no lo veo inverosímil. No lo veo fácil, pero tampoco imposible. Ojalá se viva un espectáculo bonito que disfruten las 30.000 personas que llenarán La Rosaleda.

P: Fundador y CEO de Olocip, director de operaciones de Best Of You… No ha parado desde que colgó las botas.

R: Los jugadores, para bien y para mal, tenemos carreras cortas y nos jubilamos jóvenes. Entonces hay que tener nuevas alternativas, nuevas ilusiones. En mi caso diría que he estado emprendiendo desde niño. Creo que para ser futbolista tienes que ser emprendedor. Difícilmente llegas a a ser futbolista de Primera División sin pasar unos filtros enormes. Hay pocos emprendimientos como el de intentar ser futbolista de élite. Muy pocos llegan. Aunque soy emprendedor desde antes de ser futbolista. Durante mi carrera también, forma parte de mi vida y de la normalidad. Y después de mi carrera quiero construir mi vida después de mi primera vida.

P: ¿Cómo valora la gestión y su desempeño desde que llegó a la directiva del Marbella?

R: Como persona espero estar toda la vida en el proceso de aprendizaje. Es una actitud. Rodearte de gente que te puede enseñar y de proyectos e ilusiones que te pongan en frente al espejo y te compliquen la la vida. Lo que tiene que ver con el Marbella y su funcionamiento afortunadamente no reside en mí individualmente, sino en un equipo de trabajo muy capaz, que lleva muchos años haciendo las cosas bien para que el Marbella esté en uno de los mejores momentos de su historia y tenga la ambición de seguir creciendo. Hay un equipo, tanto en Marbella como en Madrid, muy profesional y a cargo de hacer que estos objetivos se vayan cumpliendo. Afortunadamente estoy ahí rodeado de todo ese equipo que juntos somos un un equipo fuerte.

P: ¿Cuál es el techo de este Marbella?

R: Fuimos muy perjudicados por la la reagrupacion después de la pandemia. Antes de ello el Marbella estaba liderando el grupo de Segunda B y haciendo las cosas muy bien, nos quedamos a un playoff de ascender a Segunda División. Después la reestructuración nos afectó y nos vimos en una situación complicada y después hemos hecho dos ascensos consecutivos que nos colocan en Primera RFEF, pero ambicionamos más. Siempre lo hemos dicho. En todos estos procesos que pueden haber sido de altibajos, la mentalidad del Marbella siempre ha sido la misma. Proyectar una imagen de Primera división, que es lo que lo que entendemos que tiene que ser un club. Con buenos valores, buenos principios, un club limpio, un club ejemplar en todos los sentidos. Los caminos pueden ser más o menos tortuosos o más o menos largos, y nos podemos encontrar muchas cosas por el camino. Pero eso nunca va a doblar un poco lo que es nuestra visión, que coincide con la de nuestros aficionados y con la de toda la ciudad de Marbella, que es tener el Marbella en el fútbol profesional.

P: El Marbella fichó a Casemiro para su proyecto. ¿Cómo se gestó aquello?

R: Casemiro es un grandísimo aficionado al Marbella, al fútbol en general. Es un profesional que ahora miso se encuentra en pleno corazón de su carrera deportiva, que está siendo absolutamente brillante. Y es verdad que la relación de nuestra con Case está establecida desde hace muchos años y él ha ido siguiendo durante muchísimos años el proyecto del Marbella. Con una ilusión y una cercanía casi como si fuera propio y en un momento determinado él planteó la posibilidad de poder participar. Nos reconforta y llena de satisfacción poder contar con él. Y después entendemos la manera que tiene esto de potenciar la imagen del club y los objetivos del club. El impacto que ha tenido ha sido muy grande y pensamos que el que puede tener en el futuro puede ser mayor. Ahora mismo él sigue al club permanentemente, dentro de sus posibilidades como jugador del Manchester United. Y en un futuro, conforme vaya siendo su carrera, seguirá aplicando más y más para estar ahí participando del proyecto. Es un orgullo para todos los trabajadores del club y los propios jugadores. Y además es que Casemiro es un jugador muy especial. No es un futbolista al uso, es un futbolista que ha sentado cátedra durante su carrera por su comportamiento, no solamente por la manera de jugar al fútbol, sino por la manera de comportarse. Además es un chico muy especial y nosotros nos llena de ilusión.

P: ¿Recuerdas cómo se inició su fichaje? ¿Intervino?

R: Fue Óscar Ribot, que es quien tiene mayor relación diaria con él. Supongo que no fue una cuestión de un día. Casemiro es un gran aficionado al fútbol. Antes de unirse ya seguía los partidos del Marbella como si fuera propios. Creo que es lo que de alguna manera provoca que poco a poco se fuera naturalizando esa conversación. Se ha contagiado de la ilusión nuestra por el club.

P: ¿Ahora cómo sigue el día a día? ¿Cuál es su papel?

R: Casemiro sigue el día a día del club dentro de su encaje de calendario. Sigue los partidos, conoce perfectamente al equipo, los jugadores y el estilo de juego. Y también sufre, como es lógico. Lo disfruta desde la distancia porque no tiene otra forma de hacerlo, pero siempre está.