Graban a Piqué con Irina Shayk, ex de Cristiano, en medio de los rumores de crisis con Clara Chía

El encuentro entre Gerard Piqué e Irina Shayk en París está dando mucho que hablar. Los dos coincidieron en el NBA Game Paris 2023, evento al que el ex jugador del Barcelona acudió en calidad de inversor en Sorare, una de las empresas organizadoras, y sin Clara Chía, en medio de algunos rumores de crisis sobre la pareja. Piqué estuvo de fiesta durante varias horas y se lo pasó en grande sin su novia en París, donde fue grabado saludando a la top model.

La ex de Cristiano Ronaldo se acercó al catalán, se hicieron varias fotos juntos y fueron grabados. Un encuentro muy rápido pero muy cordial tras el cual muy sonrientes se dieron la mano y se despidieron. Gerard Piqué disfrutó del partido y al terminar, se fue de fiesta con varios de los invitados al evento. Unos YouTubers (Drafteados) cuentan lo siguiente: «Hay que decir que se ha quedado el último, ha tumbado a todo el mundo. Estaba llenísimo. Nosotros hemos ido porque casi no había nadie y él seguía con su botella de champán».

¿Gerard Piqué e Irina Shayk? fotografiados, juntos, en la NBA celebrada en París #AR20E https://t.co/D3myIwVave — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 20, 2023



Todo surge en un momento en el que circulan rumores de crisis entre Piqué y su novia Clara Chía. Últimamente eran inseparables, pero a París el ex jugador no fue acompañado de su pareja, y este encuentro con la modelo quizás no haya gustado a la joven catalana, con la que inició un romance supuestamente antes de separarse de Shakira.

De hecho, tal y como desvela Univisión, Shakira descubrió que Piqué la estaba engañando con Clara Chía cuando, al llegar a casa de un viaje, encontró una pista dentro de la nevera: un frasco de mermelada vacío fue la clave que confirmó a la de Barranquilla que alguien más había comido de ese bote, confirmando que Piqué le estaba siendo infiel con otra chica. Y es que ni al ex cel Barcelona ni a sus hijos, Milan y Sasha, les gusta la mermelada, de ahí las averiguaciones de Shakira.