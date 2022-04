El Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1 se disputa este domingo 24 de abril en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari a partir de las 15:00 horas. Max Verstappen hizo el mejor tiempo en la prueba de clasificación y saldrá en la pole. Leclerc y Checo Pérez irán detrás y en la cuarta plaza el español Carlos Sainz. Fernando Alonso hizo el noveno mejor tiempo con su Alpine.

GP de Emilia Romagna de F1, en directo

20/63 – Fugaz adelantamiento de Leclerc

Lograba Leclerc adelantar a Pérez tras su entrada en boxes pero el mexicano voló ya sobre la pista para adelantar sin demasiados problemas al Ferrari.

19/63 – Entran muchos pilotos

Están entrando prácticamente todos los pilotos para colocar los intermedios. La entrada de Ricciardo ha agitado todo en la pista.

17/63 – Hay riesgo de lluvia en las próximas vueltas

Se prevé que llueva en algún momento del circuito y los pilotos están intentado preservar neumáticos. Ahora ha entrado Ricciardo, que iba último, y ha puesto neumáticos intermedios. Todos atentos a él.

14/63 – Mucha precaución entre los pilotos

Pocos adelantamientos por el momento pese al estado de la pista. Russell es quinto ya pese a la undécima posición de Lewis Hamilton. Arriba, sigue implacable Verstappen.

11/63 – Sin precipitaciones

De momento la pista sigue mojada pero no hay precipitaciones. Parece que no habrá de momento lluvia. El trazado sigue muy húmedo y le está costando secarse.

9/63 – ¿Qué ha pasado con Fernando Alonso?

Ya sabemos qué ha sucedido con el coche de Fernando Alonso. Se debe a un golpe durante el accidente de Sainz, le tocaron con neumática y la degradación hizo el resto.

8/63 – ¡Adelante Leclerc a Norris!

Se pone Leclerc tercero tras adelantar a Norris. Se cae Imola que disfruta. Está a tres segundos de Checo Pérez y a seis de Verstappen.

7/63 – ¡Vaya agujero tiene el coche de Alonso!

Si primero fue Carlos Sainz, ahora es el turno de Fernando Alonso. ¡Vaya boquete tiene el asturiano en el Alpine! Aún no sabemos qué ha pasado. Se va a tener que retirar de la carrera…

5/63 – ¡Se relanza la carrera!

Se marcha el safety car y ya vuelan los pilotos. Comienza de nuevo el espectáculo, ya sin Sainz.

3/63 – Alonso, octavo

Tras las dos primeras vueltas. Alonso es octavo. Verstappen y Pérez son primero y segundo tras una mala salida de Ferrari. Leclerc es cuarto y Norris tercero. Magnussen, Russel y Bottas, justo por delante de Fernando.

2/63 – ¡Hay safety car!

La salida de Carlos Sainz obliga a sacar al safety car. Está la carrera a la espera de comprobar que la pista esté sin problemas.

1/63 – ¡Echan a Carlos Sainz del trazado!

¡Qué pena, qué pena! Lando Norris toca a Carlos Sainz y le deja fuera del circuito. Queda en la gravilla y no logra salir de ahí el español. Que no podrá volver al circuito. Norris sí lo hizo. Una pena.

1/63 – ¡Arranca el Gran Premio de Emilia Romagna!

Comienza la carrera en Imola. 63 vueltas para conocer al ganador.

Mario Isola dibuja el mapa de la carrera

«Ahora mismo las condiciones son de lluvia extrema, pero cuando empiece la carrera quizás tengamos condiciones de intermedios. No sabemos qué va a suceder. Todas las estrategias son inservibles y hay que actuar ante una situación diferente», explica Mario Isola, de Pirelli, sobre las posibilidades de la carrera: La pista no se va a secar rápido y vamos a tener frío. Habrá graining en seco pero el compuesto blando es el único que se puede poner para tener algo que agarre cuando se hace el crossover entre mojado y seco. Va a ser complicado para los pilotos y muy emocionante para los espectadores».

63 vueltas, 309 kilómetros

El trazado de Autódromo Enzo e Dino Ferrari para este Gran Premio de Emilia Romagna tiene 4.909 kilómetros que se recorrerán hasta en 63 vueltas. En total, poco más de 309 kilómetros. Cada vuelta se reparte en 53% de rectas, un 31% de curvas lentas y un 12% de medias.

Será una carrera en lluvia

Llueve en Imola. Sigue lloviendo en Imola. La carrera será en mojado por lo que habrá que estar muy atentos a posibles estrategias.

Sainz: «Es un sentimiento increíble»

Carlos Sainz disfrutó en Imola del calor de la afición italiana y el amor por Ferrari: «Increíble. Es un sentimiento increíble y difícil de describir. Ya llegar a la pista ayer y anteayer teníamos a muchísima gente que nos animaba. Es algo que nunca he vivido antes y es muy especial. Es una sensación única correr con Ferrari y en Italia. No hay nada que lo describa». Sobre la carrera decía: «Hay que asegurarse que seamos dos contra dos para meterse en la lucha. Estas condiciones son complicadas y hay que estar en la lucha. El resultado de ayer me coloca en una buena posición de cara a la carrera de hoy y, sobretodo con el tiempo así cambiante, saliendo cuartos creo que pude pasar cualquier cosa.

Alonso: «Esperamos una buena carrera»

«Hoy estamos cubiertos bajo los paraguas y los aficionados están cubiertos. No es el mejor tiempo para ellos y quizás tampoco para nosotros, pero espero dar un buen espectáculo y que la gente en casa y aquí disfruten», decía Fernando Alonso antes de la carrera: «Seguramente fuimos optimistas ayer con los blandos porque tenemos mucha degradación, pero hoy probablemente no usemos estos neumáticos para nada; así que esperamos una buena carrera».

¡Buenas tardes de Fórmula 1!

Bienvenidos a todos a este directo de la carrera del Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1 que se disputa desde las 15:00 horas en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Max Verstappen fue el más rápido en la carrera al esprint de la clasificación con un tiempo que nadie estuvo cerca de rozar, ni siquiera su perseguidor y actual líder de la clasificación general Charles Leclerc. Checo Pérez fue tercero y Carlos Sainz cuarto, dejando clara el dominio esta temporada de Red Bull y Ferrari.

Fernando Alonso hizo el noveno mejor tiempo con su Alpine, muy por delante de su compañero Ocon, que saldrá 16º. Delante del asturiano saldrán los McLaren de Norris y Ricciardo, el Alfa Romeo de Bottas y el Haas de Magnussen.