González Fuertes hace un favor al Atlético y perdona un penalti por mano de Paulista

El Atlético de Madrid se libró de que González Fuertes pitara un penalti a favor del Cádiz en la primera parte, de Gabriel Paulista. Con el 1-0 favorable a los gaditanos en el marcador, en un balón al área rojiblanca, el central trató de despejar el balón con la cabeza y, en su lugar, lo hizo con el brazo. Una acción que era penalti claro y que así reclamaron los amarillos, pero ni el colegiado ni desde el VAR lo consideraron.

Antes de que llegara el descanso en el Nuevo Mirandilla, llegaba la acción que hacía a los jugadores del Cádiz saltar contra el colegiado. Paulista no acertaba a despejar de cabeza un balón en el área tras agacharse y lo hacía con el brazo. La acción no dejó lugar a dudas, pero González Fuertes no quiso pitarlo. El colegiado indicó que no había nada y, tras recibir información desde la sala VOR, dijo que no había nada y que siguiera el juego.

Los jugadores del Cádiz no daban crédito a la decisión del árbitro, puesto que la infracción era clara. El balón impactaba en el brazo del central del Atlético, lo que suponía un penalti por mano. A pesar de que los colegiados suelen ser muy estrictos con el reglamento de las manos, el árbitro no señaló nada y desde Las Rozas, Hernández Maeso no quiso tampoco intervenir para que González Fuertes acudiera a revisar la jugada.