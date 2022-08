«Giggs me tiró un ordenador a la cabeza y me engañó con 12 mujeres, un infierno horrible»

El juicio contra Ryan Giggs, ex jugador del Manchester United y ex seleccionador de Gales, por presunto abuso y agresiones contra su ex novia, Kate Greville, sigue su curso durante una semana en la que se han ido conociendo muchos detalles de lo sucedido. Siguen saliendo a la luz informaciones describiendo algunos episodios violentos que supuestamente sufrió contados por la propia Kate, como el que tiene que ver con un ordenador.

«Giggs me tiró un bolso a la cabeza con un ordenador portátil, lo que provocó que mi cabeza se hinchara y tuviera moretones», cuenta la mujer, que insiste en su testimonio: «Me hizo sentir que era mi culpa, me hizo sentir insegura y me hizo sentir que no podía tener un problema con lo que pasó porque fue mi culpa. Era esclava de todas sus necesidades y demandas. Me hizo sentir que tenía que hacer lo que dijo, de lo contrario, habría consecuencias, era un infierno absoluto.

Infidelidades

Por otro lado, Kate también desveló que el ex seleccionador de Gales le fue infiel con 10-12 mujeres durante unos años. “Básicamente, encontré un montón de mierda antes de decírselo y me la guardé. Descubrí que me había estado engañando durante los últimos seis años con 10 o 12 mujeres. Cada vez que encontraba algo, empeoraba, encontraba su iPad y me lo guardaba todo para mí durante dos semanas”, cuenta.

Una Kate que rompió a llorar cuando le contó al jurado cómo Giggs la dejó sufriendo ataques de pánico durante el confinamiento: “Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Estaba teniendo ataques de pánico. Fue un momento horrible para mí”. En ese momento, la defensa de Giggs le preguntó por qué no se fue de casa, pudiendo haberse marchado a vivir con sus padres. Su respuesta fue la siguiente: «Quería quedarme con Ryan. Fue un ciclo de abuso que me hizo sentir insegura. Seguí volviendo, él siguió prometiéndome al mundo. Me hizo creer que no lo volvería a hacer y, tontamente, volví. Estoy muy avergonzado de eso, pero lo hice».