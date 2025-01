El gesto deportivo de Gonzalo Pérez de Vargas en el Mundial de balonmano que da la vuelta al planeta

Gonzalo Pérez de Vargas, portero de la selección española de balonmano, se está llevando el reconocimiento de todo el planeta por su impresionante gesto de gran deportividad en el último partido de España en el Mundial contra Suecia. El guardameta impidió que un jugador sueco fuera expulsado por un balonazo a su cabeza que antes había impactado en su brazo y que, por tanto, no podía ser considerado como agresión.

Pérez de Vargas, al detener desde los siete metros, se dirigió rápidamente al árbitro, que llegó a mostrarle la tarjeta roja al sueco Wanne, pero logró convencerle de forma instantánea, explicándole que el disparo había tocado en su brazo derecho antes de llegar a su cabeza. El colegiado aceptó su petición y le retiró la cartulina al oponente.

El gesto ha sido aplaudido en todo el mundo y se ha viralizado en las redes sociales, ya que en una época en la que la deportividad ha pasado a segundo plano en muchas disciplinas, el portero español hizo del balonmano algo más justo y, sobre todo, limpio. Pérez de Vargas se ha llevado los honores de muchas personalidades, ya no sólo de su propio deporte, sino de otras modalidades que alucinan con la pureza del hispano.

🟥Gonzalo Pérez de Vargas perdona la roja al sueco Wanne tras afirmar que el lanzamiento no iba a la cabeza del portero. #HispanosRTVE #CRODENNOR2025 📺Sigue el DIRECTO: https://t.co/fk4HCFLAt7 pic.twitter.com/DGQllWhS7d — Teledeporte (@teledeporte) January 20, 2025

Tras el choque, Pérez de Vargas explicó lo ocurrido de la siguiente forma, restando importancia a su brillante actitud: «Al final fue así porque en un partido más disputado probablemente algunos aficionados me hubieran gritado, pero aquí hay muchas cámaras, existe la posibilidad del videoarbitraje, los partidos se transmiten. Cuando hay un balón que golpea la cabeza del portero, es un balón que golpea la cabeza del portero, pero cuando no es así, creo que hay que decirlo y no exagerar. Además, teniendo en cuenta que es un compañero, es un amigo, creo que era lo que tenía que hacer y lo hice».

Pérez de Vargas, protagonista en el empate entre Suecia y España

Y es que un gol de Alex Dujshebaev a falta de seis segundos evitó la derrota de España, que pasa segunda en el Mundial de balonmano. La selección española salvó un increíble empate ante Suecia (29-29) en el último encuentro de la ronda principal del torneo que se juega este mes de enero en tres países: Dinamarca, Noruega y Croacia.

Un arreón final de los hispanos, que llegaron a estar seis goles por debajo, les permitió avanzar invictos a la ronda principal del Mundial, aunque lo harán como segundos de grupo por la diferencia de goles con los suecos, que pasan en primera posición.

Después de doblegar a Chile (31-22) y Japón (39-20) en sus primeros compromisos de la cita mundialista, los de Jordi Ribera estuvieron a punto de encajar su primera derrota, pero su carácter y arrojo les permitió remontar hasta seis goles de diferencia y llegar con opciones al final.

En el último tramo fue cuando un tanto de Alex Dujshebaev a falta de seis segundos puso el espectacular empate a 29 goles. Los nórdicos avanzan a la segunda fase líderes del grupo F, pero España, segunda, pasará con tres puntos vitales.