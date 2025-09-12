Un futbolista condenado por matar a un ciclista puede volver a jugar tras siete meses en la cárcel

Polémica en Inglaterra relacionada con el mundo del fútbol. El delantero del Mansfield Town, Lucas Akins, podría regresar a los terrenos de juego apenas siete meses después de haber ingresado en prisión por causar la muerte de un ciclista en un accidente de tráfico. El caso ha generado una gran polémica en tierras inglesas, tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.

Lucas Akins, de 35 años, cumple actualmente una condena de 14 meses en una cárcel de West Yorkshire. La sentencia fue dictada el pasado mes de abril en el Tribunal de la Corona de Leeds, tras un proceso judicial que conmocionó al fútbol inglés. El jugador se declaró culpable de conducción peligrosa y de haber provocado la muerte de Adrian Daniel, un ciclista de 33 años, en marzo de 2022.

La condena a Lucas Akins

Según la investigación, Lucas Akins se saltó un ceda al paso al incorporarse desde un cruce en Huddersfield con su vehículo particular. El delantero impactó directamente contra Daniel, que circulaba en bicicleta. El joven ciclista sufrió gravísimas lesiones en la cabeza y, aunque fue trasladado con urgencia al hospital, falleció diez días después debido a la magnitud del daño cerebral. En el momento del accidente, el futbolista llevaba en el coche a sus dos hijos, de siete meses y siete años, circunstancia que el tribunal tuvo en cuenta al valorar el caso. La fiscalía, sin embargo, subrayó que la negligencia al volante fue clara y evitable.

El juez impuso a Akins 14 meses de prisión, una sanción que muchos han considerado leve en comparación con la gravedad del desenlace. También se le prohibió conducir durante cuatro años y se le obligó a realizar cursos de seguridad vial. Durante la vista, Lucas Akins expresó su arrepentimiento y pidió perdón públicamente a la familia de la víctima, aunque el gesto fue recibido con división de opiniones entre los allegados de Daniel.

Lo que ha avivado el debate ahora es la posibilidad de que el jugador, gracias a la normativa penitenciaria, obtenga una liberación anticipada tras cumplir la mitad de la condena. De esta forma, podría quedar en libertad en noviembre y reincorporarse al Mansfield Town en la segunda parte de la temporada de League One. El club, que milita en la tercera categoría del fútbol inglés, se encuentra ahora ante una decisión delicada. El Mansfield Town lo ha incluido en su lista de jugadores registrados para la temporada 2025-2026, lo que abriría la puerta a un regreso a los terrenos de juego antes de que termine 2025.

Lo cierto es que, de confirmarse su salida en noviembre, Akins podría volver a vestir la camiseta del Mansfield apenas siete meses después de entrar en prisión, algo que volverá a generar debate y polémica en Inglaterra. De hecho, el delantero continuó compitiendo durante parte del proceso judicial e incluso jugó con su equipo el mismo día en que presentó la primera declaración de culpabilidad. Lucas Akins ha desarrollado una extensa carrera en Inglaterra y Escocia, con más de 600 partidos disputados en clubes como Tranmere Rovers, Burton Albion y, desde 2022, el Mansfield Town.