Jorge Valdano, ex futbolista, ex entrenador, ex director general y, sobre todo, argentino, lanzó una advertencia en los micrófonos de El Transistor. Habló del próximo River-Boca que se jugará el domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu y lanzó una advertencia: “Seguro que los barras bravas vendrán a Madrid, yo no estaría tan tranquilo”.

“Yo no estaría tranquilo con el River-Boca del Bernabéu, es un partido que viene de nalgas desde que los equipos llegaron a la final”, aseguró Jorge Valdano, buen conocedor de la realidad de su país, a pesar de que lleva mucho tiempo afincado en España.

Jorge Valdano analizó en el programa de José Ramón de la Morena el hecho de que la final de la Copa Libertadores River-Boca vaya a jugarse en el Santiago Bernabéu. Sobre las barras bravas aseguró: “Tienen mucha libertad y facilidad para viajar, seguro que se presentan en Madrid”.

La realidad es que el River-Boca va a ser un auténtico quebradero de cabeza para la seguridad. Tanto el desplazamiento masivo de ciudadanos argentinos, como el de los propios argentinos que ya residen en España, así como la certeza de que las violentas barras bravas se presentarán en la capital de España suponen todo un desafío de seguridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.