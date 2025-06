De la Fuente: «Os sorprendería con la tranquilidad que vive Lamine todo esto»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Liga de Naciones que enfrentará a España y Portugal en Múnich. El combinado nacional busca su tercer título consecutivo y convertirse en la primera selección capaz de defender esta corona. Para llegar a esta final, la selección española venció en semifinales a Francia en un encuentro que finalizó 5-4.

«Todos están bien. Le Normad ya está recuperado. Veremos como transcurre el entrenamiento y veremos que hacemos. El equipo que saquemos será muy bueno», comenzó el seleccionador. Sobre los halagos de Cristiano Ronaldo, explicó lo siguiente: «Siempre me he sentido reconocido. Agradezco sus palabras. Yo también le admiro, una leyenda, un ejemplo de los valores que me gustan. Es un ejemplo para mucha gente. Es una suerte enfrentarnos a Portugal y a un futbolista que ha marcado una época y un legado».

De la Fuente también habló de Lamine Yamal: «Llevamos mucho tiempo acompañándole en su formación. Es un chico jovencísimo, pero con una madurez impropia. Él lo está viviendo con mucha normalidad. Pasará momentos menos buenos y también habrá que estar a su lado».

Continuó sobre Lamine: «Os quedaréis sorprendidos por la calma que transmite. Es de esas personas especiales. Para otras personas sería estrés máximo. Pero él lo vive desde la naturalidad. Lo resuelve con normalidad. Es lo que le da un toque especial. Y sus compañeros, que son maravillosos, también ayudan».

De la Fuente habló del favoritismo de España: «Apuestan por nuestros resultados y trayectoria. Cada uno tiene sus favoritos. Pero los datos objetivos dicen que esta tendencia es muy buena. Pero si mañana no se da el resultado que queremos, alguien pensará otra cosa. Debemos reforzar nuestra línea y mejorarla. A ver cómo se da mañana y luego pensaremos en el próximo reto. La exigencia nos la marcamos nosotros. Queremos llegar para competir por un Mundial».

También habló sobre la posibilidad de convertirse en el seleccionador más laureado de la historia de España: «Me emociona y me llena de orgullo. No pienso en ello. Sé lo difícil que ha sido. Soy responsable de un grupo de jugadores maravillosos».

El seleccionador también habló de la Liga de Naciones y de su importancia: «Sabemos lo complicada que es esta competición. Cuando hay un torneo con estas selecciones… Es imposible hacer un cuadro de selecciones tan potentes. Me parece una competición durísima y de gran prestigio. Con los años, diré: ¡Ahora sí le dan importancia!».

Sobre la dificultad de Portugal, comentó lo siguiente: «Es la más complicada porque es la que toca. También porque es potentísima. Con talento y muy versátil. Tenemos similitud en la idea futbolística y en la selección de jugadores. Intentaremos sorprenderles y que no nos controlen».

De la Fuente también habló de Morata: «Independientemente del papel que tenga cada uno, siguen siendo importantes. Álvaro es especialmente importante. Es muy querido, respetado, valorado, hace equipo y lo da todo. Sabéis el valor que damos nosotros dentro del vestuario. Es un líder, para nosotros el mejor y para sus compañeros excepcional. Le queda mucho fútbol y tendrá momentos de importancia y peso».

El seleccionador habló de la unión entre Fabián y Pedri: «Es fácil establecer un dibujo con Fabián. Igual que Mikel Merino, que puede jugar más alto. Pero Pedri tiene un talento especial de 8, de 10… Me gusta que juegue más cerca del área. Los goles se marcan cerca del área. Los pases claves, también. Para nosotros nos aporta cerca del área. Porque tiene pases definitivos, completar jugadas, ha mejorado mucho en el tiro. Tenemos muchos jugadores, alguno se debe quedar fuera. Eso se llama equipo».

«Todos los entrenadores queremos encajar pocos goles. Pero si marcamos más, entonces no me preocupa tanto. Los partidos de 5-4 o 4-3, se vuelven incontrolables. Y con estas selecciones, si se escapan los detalles. Los cinco goles del otro día no era real, porque Francia iba a tener su tirón. El otro día, al terminar el partido, Deschamps me dijo que era imposible ver un partido con tantas estrellas juntas. Mañana será otro superpartido. Ante Francia vimos un partido histórico, un homenaje al fútbol y a la afición», comentó sobre el nivel defensivo de la selección española.

Por último, aseguró que está listo para recibir ‘palos’ cuando lleguen las derrotas: «Estoy preparado. Cuanto más ganas, más cerca estás de perder. Pero como no sabemos cuándo va a ser, pues vamos a intentar seguir, el próximo reto, el próximo objetivo… Estoy preparado para el éxito y para perder».