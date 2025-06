España alucina con Cristiano: «Yo no me veo jugando hasta los 40 años»

La España de Luis de la Fuente es admirada por todos. No es para menos. Lo que está haciendo esta Selección desde que el entrenador riojano se puso al frente del combinado nacional no tiene calificativos. Tres fases finales, dos trofeos y un tercero que pueden conquistar este domingo contra Portugal en Múnich. Pero, como es lógico, ese vestuario que tantos elogios levanta, también tiene a sus referentes y uno de ellos estará sobre el césped del Allianz Arena con ganas de ganar un nuevo trofeo con los lusos: Cristiano Ronaldo.

El vestuario de la selección española alucina con el capitán luso. No es para menos. Su trayectoria, historia y legado así lo exigen. Muchos de estos jugadores eran niños cuando Cristiano Ronaldo debutó en partido oficial con el Sporting de Portugal un 14 de agosto de 2002. Otros, en concreto seis, ni siquiera habían nacido. Por ejemplo, a Lamine Yamal le quedaban cinco años para llegar a este mundo, mientras que a Huijsen algo menos de tres. Pero, obviamente, para todos ellos el portugués es una auténtica referencia.

«Es un ejemplo. Yo no me veo con 40 años jugando al máximo nivel como hace él. Es el ejemplo del trabajo, del día a día, del cuidarse, del sacrificar mucho tiempo de su vida por el fútbol y, desde mi parte, es un privilegio y un orgullo poder competir y enfrentarme a él. Me alegra mucho ver cómo sigue marcando goles y ojalá llegue a los 1.000 oficiales y ojalá no marque ninguno este domingo», aseguraba Unai Simón en Stuttgart el día después de ganar a Francia.

En la misma línea se mantenía Fabián Ruiz: «Junto a Messi, han sido los iconos del fútbol que yo he vivido. Demostración de hambre, de trabajo y de talento. A esta edad que tiene, creo que sigue con la misma hambre que le hace muy poderoso y efectivo».

Mientras que Zubimendi, que tan sólo tenía tres años, explicaba lo siguiente: «Es una de las mayores figuras en el mundo del fútbol. Un referente. Sabemos la historia que ha hecho, su carrera y ha sido algo increíble todo lo que ha conseguido. Que siga con esa ilusión y esas ganas dice mucho de él. Sabemos que es un goleador, cada pelota que tiene la enchufa y el domingo será bonito enfrentarse a un jugador como él».

Incluso, Lamine Yamal, el más joven de todos, pero que ante Francia celebró un gol emulándole, se deshacía en elogios hacia el luso: «Cristiano Ronaldo es una leyenda, le tengo mucho respeto y yo haré mi trabajo, que es ganar y ya está».

Pero no solo los jugadores, también Luis de la Fuente mostraba su admiración y respeto por un jugador de leyenda: «Hablar de Cristiano es mostrar mucha admiración. Yo la tengo por él. Eso, en el plano personal, hacia este jugador, admiración. Y será un rival durísimo. Son dos superselecciones que se podría medir en una final de un Mundial».