De la Fuente: «No estoy nervioso, pero no voy a hablar de mi contrato»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Enrique Roca de Murcia a España contra Dinamarca. El combinado nacional buscará tres puntos que le permitan alcanzar la primera posición de su grupo de la Liga de Naciones. Hay que recordar que en septiembre empataron contra Serbia y ganaron a Suiza. Antes de comenzar la rueda de prensa, quiso mandar un abrazo muy fuerte a Dani Carvajal.

El seleccionador no quiso hablar de su contrato: «No estoy nervioso. Lo importante es el partido de mañana. Vamos a centrarnos en eso que es lo importante». Del que sí habló fue de Morata: «Es admirable, una grandísima persona y un gran capitán. Entre todos se supera mejor porque somos una familia. Así se ayuda a la gente, estando cerca y empujando. Hay que ser empáticos y así seremos más felices todos».

Por otro lado, habló de las lesiones: «Son la parte más fea del fútbol. Todos son sustituibles. Ahora hay que demostrar los grandes futbolistas que son. Es el momento de dar un paso al frente y estamos muy tranquilos porque todos son muy buenos». «Estamos haciendo lo que tenemos que hacer bajo la responsabilidad que tenemos. Estamos al margen de cualquier tipo de presión. Priorizamos la salud del futbolista. Yeremy evolucionaba muy bien, pero nos dijo que no estaba seguro y se lo agradezco. Eso es un buen profesional y un buen deportista», añadió.

«Lesiones ha habido toda la vida y no se puede culpar sólo a una parte de ellas. Es una situación que hay que estudiar y hay que analizar muchos aspectos. Pero el futbolista no puede tener miedo a una lesión, tiene que convivir con ellas. Una lesión, muchas veces, te sitúa en tu lugar y sirve para saber que en la vida no todo es un camino de rosas. Es la parte de superación, hay que seguir hacia delante», continuó sobre este tema.

El seleccionador también habló sobre el peligro de las redes sociales: «No hay nada malo si se usa responsablemente. Yo no consumo redes, soy feliz y no las necesito. Nuestro psicólogo habla de todo y nos explica la parte positiva de ese uso».

«Zubimendi lleva haciendo partido de estos mucho tiempo. Si Rodrigo es el mejor jugador, Martín el segundo. Depende seguridad por cada poro de su piel. No tenemos dudas con él, No se pone nervioso nunca. Es muy tranquilo y seguro que mañana estará al nivel de esa final. Es el momento para demostrar su potencial. Es un valor seguro, no falla nunca», explicó sobre el jugador de la Real Sociedad.

De la salud mental y la baja por estrés de Morten Wieghorst, comentó lo siguiente: «Ahora hay más información y estamos más alerta. Ahora podemos ayudarles con la cercanía y con la actitud que tenemos que transmitir. El deporte de élite siempre me dijeron que es insano, pero nos gusta mucho y tenemos que convivir con ello.