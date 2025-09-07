De la Fuente: «Estoy muy orgulloso de representar a España como lo hacemos»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la goleada de España ante Turquía en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado nacional firmó seis tantos con un hat-trick de Mikel Merino, un doblete de Pedri y una diana de Ferran Torres. La selección española logró un resultado histórico y acelera rumbo a la cita del próximo verano.

«Soy un seleccionador orgulloso de mis jugadores y de representar a nuestro país como lo hacemos. Estoy muy contento, el equipo sigue creciendo y hasta yo mismo me sorprendo», comenzó Luis de la Fuente tras la goleada en Turquía.

El técnico quiso destacar la actitud de sus futbolistas: «A ellos hay que decirles pocas cosas. No estábamos satisfechos tras el partido del jueves y no queríamos repetir los mismos errores. Son jugadores que nunca se cansan de mejorar. Ya pensamos en lo que debemos hacer para seguir creciendo».

De la Fuente también lamentó la lesión de Nico Williams: «Es una pena. Tiene una pequeña molestia en el abductor, pero puede ser un problema muscular». Además, elogió el gesto de Álvaro Morata, que cedió el brazalete de capitán a Rodrigo al entrar al campo: «Este equipo es muy generoso y esa fue una decisión de Morata, que es un ejemplo para todos. Estoy orgulloso de tener un capitán como él. Es un caballero».

Por último, se rindió a Mikel Merino, gran protagonista de la noche: «Tenemos jugadores fantásticos y Merino es un genio, un futbolista top mundial. Es una pena que en España no se le reconozca como debería. Son buenas personas, humildes, que quieren seguir creciendo».