La Fórmula 1 dará más de tres veces la vuelta al mundo en 2023

La Fórmula 1 hizo oficial este martes el calendario para la próxima temporada, donde contará con un total 24 carreras por primera vez en la historia. Será el campeonato más largo de los últimos tiempos y en el que más kilómetros harán (133.570), es decir darán más de tres veces la vuelta al mundo. Una vuelta al mundo son 40.000 kilómetros y el nuevo calendario recorrerá 133.570 kilómetros, eso sin volver en casa entre cada carrera.

El Mundial arrancará en Baréin el 5 de marzo y terminará en Abu Dhabi el 26 de noviembre tras un largo recorrido durante el curso. La Fórmula 1 está creciendo a pasos agigantados. En las últimas dos temporadas, el campeonato ya había aumentado el número de carreras, pasando de 21 pruebas que tenía antes de la pandemia a las 22 de ahora con la entrada de algunos circuitos nuevos.

The 2023 F1 calendar.

133,570 km (If you don't fly back home between races.) pic.twitter.com/3UgBrZms5B

