Los forenses desvelan la inesperada causa de la muerte de Darius Morris, ex compañero de Gasol

Hace poco más de un mes se conocía la triste muerte de Darius Morris, ex jugador de baloncesto que llegó a compartir vestuario en Los Angeles Lakers con Pau Gasol.El ex deportista falleció a los 33 años de edad por causas que en su momento no trascendieron. Morris fue encontrado muerto en el área metropolitana de Los Ángeles y su fallecimiento causó gran conmoción en la NBA, torneo en el que jugó varios años. Varias semanas después, sale a la luz la causa de su muerte tras el informe de los forenses.

El Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles ya tiene el informe sobre la muerte con 33 años de Darius Morris, encontrado sin vida el 2 de mayo de 2024. Así, la autopsia determina que Darius Morris murió por una enfermedad de las arterias coronarias en la que influyeron de forma muy directa los «efectos de la cocaína, la hidrocodona y el etanol», por lo que se entiende que era consumidor habitual de esas sustancias estupefacientes. El médico forense dictaminó que la muerte de Darius Morris, al que vieron por última vez con vida el 22 de abril, fue un accidente y no se sospecha de delito alguno en tonro a su fallecimiento pese a los negocios fraudulentos y los líos de algunos de sus familiares.

Su familia pidió respeto

«Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido hijo, Darius Morris. Durante este periodo de luto, su familia les pide que por favor respeten sus deseos de privacidad», escribió la familia del jugador de baloncesto un comunicado confirmando la muerte. Los Angeles Lakers, equipo en el que jugó de 2011 a 2013, también se sumó al pésame en sus canales oficiales.

Darius Morris sólo tenía 33 años y el último equipo profesional de baloncesto en el que jugó fue el BCM Gravelines francés en el año 2020. Desde entonces, el jugador nacido en Los Ángeles no tenía equipo. Con 1,93 metros de estatura, Morris jugaba en la posición de base y fue drafteado por los Lakers en 2011, año en el que tuvo la posición 41 a nivel global en ese Draft. En esa época coincidió con Pau Gasol o Kobe Bryant y justo llegó después de que este equipo ganara los dos anillos consecutivos en 2009 y 2010.

Morris jugó en la NBA también con otros equipos. Estuvo en las filas de Philadelphia, de Memphis Grizzlies o de Brooklyn Nets. Tras ello, jugó en otros equipos fuera de Estados Unidos y además de su último paso por Francia ya mencionado, también estuvo en el Enisey Krasnoyarsk de Rusia. También jugó en el Guangdong Southern Tigers de China.

Antes de su paso por la NBA, Darius Morris llegó a ser uno de los jugadores más destacados de los Wolverines de la Universidad de Michigan. En una temporada llegó a dar 235 asistencias, cuarto mejor dato en la historia de esta escuela. El motivo de la muerte de Morris, que sólo tenía 33 años, no trascendió en un primer momento y su familia pidió mantener la privacidad, pero ahora sí ha salido a la luz en Estados Unidos.