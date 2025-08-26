Flick se rinde a Lamine Yamal: «Será uno de los mejores jugadores que haya visto el mundo del fútbol»

Hansi Flick sabe que tiene en Lamine Yamal a una de las grandes perlas del fútbol mundial. Tiene 18 años y mucho por delante, pero el entrenador del Barcelona conoce a la perfección sus cualidades y sabe como explotarlas en cada partido para que el ’10’ del Barça sea su gran estrella. El técnico germano se deshizo en elogios hacia Yamal el pasado lunes tras recibir el premio a mejor entrenador del año entregado por el diario alemán BILD.

Flick recibió a través de una videollamada el premio a mejor entrenador del año por diario alemán BILD. Una gala que se celebró en Hamburgo y donde el técnico del Barcelona fue el gran protagonista. Hansi, además, tocó todos los temas deportivos de actualidad culé.

«No creo que los jugadores puedan compararse. Lamine es un auténtico genio. Especialmente a su edad, con 18 años, decide los partidos él solo. Está en el buen camino. Además, es muy inteligente. Pero, por supuesto, sigue siendo muy joven con 18 años y tiene que aprender de los demás. Nosotros le apoyamos. Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que haya visto el mundo del fútbol», dijo Hansi Flick sobre Lamine Yamal. Se deshizo en elogios como pocas veces ha hecho.

También habló del tema de la portería. De su nuevo portero Joan García y por supuesto del alemán Ter Stegen tras el caos vivido con el Barcelona en estos últimos meses: «Ahora tenemos un portero muy joven y talentoso como Joan Garcia, que está a un nivel muy, muy alto. Todos decidimos juntos que este debía ser el futuro del Barça. Así que para mí estaba claro cuál era nuestro planteamiento. ¿Si todo fue bien en cuanto a comunicación? Creo que hay mucho por mejorar, también de mi parte»

«Para mí es importante que Marc y el club se hayan acercado el uno al otro. Y que hayan buscado la comunicación adecuada. Para mí es importante que Marc vuelva. Es un portero de primer nivel y tiene todo nuestro apoyo para que pueda volver a jugar a su máximo nivel. ¿Qué le puedo prometer? No, no hago promesas», añadió sobre la situación de Ter Stegen en el club azulgrana.

«La temporada va bien en cuanto a puntos, pero yo aún no estaba del todo satisfecho. Sin embargo, en el último partido, después de ir perdiendo por 2-0, marcamos tres goles y conseguimos los tres puntos. Eso, por supuesto, fue algo bueno y nos da confianza para los próximos partidos», aclaró Hansi Flick sobre el momento actual de su Barcelona.

«Estoy muy convencido de lo que puedo hacer. Siempre es así: tienes un cuerpo técnico que siempre te respalda. Como entrenador principal, estás en primera línea. Te critican, pero también te alaban en consecuencia. Esas son las cosas que ocurren. Pero tienes un cuerpo técnico a tu alrededor que hace un trabajo excelente. Yo lo tengo aquí en Barcelona. Es simplemente muy divertido trabajar con estas personas. Y ver a los jugadores cada día te motiva», culminó Hansi Flick sobre su persona y el cuerpo de trabajo que le acompaña diariamente en el Barça.