Flick tras la remontada del Barça en Lisboa: «No recuerdo un partido así»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Estadio Da Luz tras la increíble remontada del Barcelona contra el Benfica con un gol final de Raphinha que puso el 4-5 en el marcador. El cuadro azulgrana ya está clasificado directamente a los octavos de final de la Champions League.

«El Benfica es un muy buen equipo con las transiciones. En la segunda parte hemos estado mucho mejor. Los cambios nos han ayudado a la remontada», comenzó señalando el entrenador del Barcelona.

«Todos los jugadores cometen errores. Perdemos y ganamos juntos», dijo Hansi Flick sobre los errores de Szczesny en la portería azulgrana. «Me gustó la segunda parte. Estamos clasificados a Octavos aunque también queremos ganar a la Atalanta», comentó.

«Déjame pensar. Creo que no, creo que no. Es una experiencia increíble. En la primera parte no lo hicimos bien. Como dije antes, el Benfica es un equipo que destaca en las transiciones ofensivas y marcó su gol», afirmó sobre la remontada, ya que no ha vivido un partido igual.

«Son muy buenos y nos hicieron defender. No estuvimos en la posición adecuada durante el partido. En la segunda parte estuvimos mucho mejor. Las sustituciones nos ayudaron mucho. Fue realmente una gran remontada. Me ha gustado la mentalidad de mis jugadores», sentenció el técnico alemán.

«Ha sido un partido loco. El Benfica ha jugado bien especialmente la primera parte. Hemos cometido errores y ellos lo han aprovechado. En la segunda parte hemos cambiado posicionamiento porque queríamos ganar», valoró Flick.

«Las victorias nos dan tiempo para seguir creyendo en este proyecto. Queremos seguir mejorando. Tenemos días para corregir errores de cara al siguiente partido», valoró el preparador azulgrana.

«¿Szczesny en Champions e Iñaki Peña en Liga? No tenemos un portero en cada competición. Vemos cuál es la mejor opción cuando preparamos cada uno de los partidos», dijo sobre el debate de la portería.

«Hemos dado una imagen de que estamos juntos. De que hemos vuelto. Volver aquí siento cosas bonitas… ganamos una Champions aquí. Hoy es un día muy feliz», sentenció Hansi Flick.

«En la primera parte también ha cometido errores pero está constantemente buscando la mejor opción, espacios… conecta muy bien todos los pases. Es importantísimo tener a alguien como él», comentó sobre Pedri el entrenador germano.