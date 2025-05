Flick la lía antes del derbi: pisa el escudo del Espanyol en su visita a Cornellá

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, ha asegurado que lo que les «preocupa» es ganar el encuentro de Liga de este jueves (21.30) frente al FC Barcelona «por nosotros» y que no quieren mirar «más allá», con la posibilidad de que el equipo blaugrana sea campeón en caso de lograr el triunfo frente al conjunto blanquiazul.

«Lo que nos preocupa es ganar mañana por nosotros. La idea que tenemos es mirarnos a nosotros y no mirar más allá. Lo que me importa es el Espanyol, que gane mañana. El tema de que el Barça sea campeón o no, me da igual. Lo único que me importa es que seamos capaces de competir y ganar», aseguró el técnico ‘perico’ en la rueda de prensa previa al derbi de este jueves.

El preparador gallego ha manifestado que el equipo «está tranquilo» a pesar de haber caído en los últimos tres encuentros ligueros. «Queremos salvarnos cuanto antes. El equipo está tranquilo. Somos conscientes de que será un partido complicado, pero sabemos que si mostramos el nivel que hemos mostrado en esta segunda vuelta, somos capaces de competir contra cualquier equipo», expresó.

«El jugador está enfadado porque sabemos que no estuvimos bien en la primera parte del último partido (3-2 en Leganés). Con ganas de reivindicarnos y de hacer un buen partido. Estamos en una situación privilegiada para conseguir el objetivo», explicó el entrenador del Espanyol, que lograría la permanencia en Liga en caso de lograr la victoria frente al FC Barcelona.

El técnico ‘perico’ ha definido a su rival como un «gran equipo» y al que no le han «regalado nada». «Son un gran equipo como han demostrado. Los números y el rendimiento están ahí. Han llegado a semifinales de ‘Champions’ y tienen la Liga bastante cerca y eso es por méritos propios. No les han regalado nada, igual que a equipos como nosotros», declaró.

«Defender mucho y correr mucho que es lo que hicimos el día del Madrid. Hemos conseguido aquí que los equipos sufran. Es un partido exigente. Fuimos capaces de derrotar al Madrid en su mejor momento. Sabemos que será un partido exigente, pero compitiendo a nuestro nivel, podemos ganar a cualquiera», explicó el técnico blanquiazul, confiado de que su equipo pueda lograr los tres puntos en el encuentro de este jueves.

Respecto a la cantidad de canteranos en ambos conjuntos que disputarán el derbi, ha explicado que es «bonito», ya que lo mejor para un equipo «es tener canteranos» porque es la «mayor seña de identidad». «Es bonito por las dos partes. Lo mejor para un club es tener canteranos en el primer equipo. Es la mayor seña de identidad. Estamos muy orgullos de que la mitad de jugadores del primer equipo hayan salido de la cantera», reveló.

«A la afición le pido que se comporte como siempre, animando. Los necesitamos siempre. Tenemos que estar por encima de lo que dicen. Preocuparnos de nosotros. Soy consciente de que está siendo un año duro, pero siempre lo he dicho. Tenemos que tener con cabeza y animar al equipo», declaró sobre lo que le pide a la afición de cara al derbi de este jueves.