Filtran los detalles de la investigación sobre la muerte del futbolista Ezekiel Williams

El fútbol inglés continúa conmocionado por la muerte de Ezekiel Williams, futbolista de 26 años que perdió la vida después de sufrir una brutal agresión en la localidad de Milton Keynes, en Inglaterra. La Policía de Thames Valley mantiene abierta una investigación por asesinato y ya ha detenido a tres hombres que podrían estar relacionados con los hechos. En las últimas horas han trascendido nuevos detalles sobre las circunstancias del suceso y las actuaciones policiales para esclarecer lo ocurrido.

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en Midsummer Boulevard, una zona del centro de Milton Keynes conocida por su actividad nocturna y por concentrar numerosos bares y restaurantes. Según la información facilitada por las autoridades, los servicios de emergencia recibieron un aviso poco después de la 1:50 de la madrugada tras producirse una grave agresión. Ezekiel Williams fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas de extrema gravedad. Sin embargo, los esfuerzos de los profesionales sanitarios no pudieron evitar su fallecimiento del joven jugador de 26 años el lunes 2 de noviembre.

La investigación dio un importante paso adelante con la detención de tres hombres, todos ellos procedentes de Luton. Dos de los arrestados tienen 21 y 28 años y están siendo investigados bajo sospecha de asesinato, mientras que el tercero, de 30 años, fue detenido por su presunta implicación en la ayuda a un delincuente. Los tres permanecen bajo custodia policial mientras los investigadores tratan de reconstruir lo sucedido.

Luto por Ezekiel Williams

Uno de los aspectos fundamentales de la investigación es conseguir reconstruir los movimientos de las personas que estuvieron en la zona durante las horas previas y posteriores a la agresión. Por este motivo, la Policía de Thames Valley ha realizado un llamamiento público para localizar a posibles testigos que se encontraran en Midsummer Boulevard o en los alrededores de The Hub entre la una y las dos de la madrugada del domingo.

Los investigadores también han solicitado cualquier grabación que pueda ayudar a esclarecer los hechos, especialmente imágenes de teléfonos móviles, cámaras de vehículos y sistemas de videovigilancia (CCTV). Incluso los detalles que puedan parecer insignificantes podrían resultar determinantes para avanzar en el caso. El inspector detective Rob Underhill, perteneciente a la Unidad de Delitos Graves, ha explicado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar exactamente qué ocurrió. Además, las autoridades han confirmado que se mantendrá una mayor presencia policial en el centro de Milton Keynes para tranquilizar a los vecinos.

Más allá de la investigación policial, el fallecimiento de Ezekiel Williams ha provocado una enorme tristeza en los clubes por los que pasó durante su trayectoria deportiva. Su último equipo, el Hendon FC, confirmó la noticia y le dedicó unas emotivas palabras. También había defendido anteriormente los colores de equipos como Kettering Town, FC Romania, Northwood, Harrow Borough, Marlow FC y Ascot United.

Como muestra de respeto, el Hendon FC decidió aplazar su partido de la London Senior Cup frente al Woodford Town. Mientras tanto, los mensajes de condolencia continúan multiplicándose y una campaña de recaudación de fondos se ha puesto en marcha para ayudar a sus familiares. La investigación continúa abierta y las autoridades británicas esperan que las pruebas y los testimonios recopilados permitan esclarecer las circunstancias de una muerte que ha sacudido al fútbol semiprofesional inglés.